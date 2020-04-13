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Статую Христа в Рио-де-Жанейро одели в белый халат в поддержку врачей

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Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
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Знаменитую статую Христа в Рио-де-Жанейро в пасхальное воскресенье облачили в белый халат врача в дань уважения медицинским работникам, борющимся с коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает 13 апреля телеканал Globo.

Монумент «нарядили» с помощью подсветки. На видеоролике, представленном порталом, показано, как на статуе появляются белый халат и фонендоскоп. В нижней части затем начинают появляться надписи с благодарностью на разных языках, в том числе и на русском.

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В архиепархии Рио-де-Жанейро рассказали, что церемония была призвана передать «слова надежды и поддержки в этот сложный момент глобальной пандемии».

Статую также подсветили в цвета национальных флагов стран, которым коронавирус нанес наибольший урон — США, Испании, Италии и Китая, а также самой Бразилии.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 13 апреля, в Бразилии зафиксировано 22 318 случаев, погибли 1242 человека, из больниц выписаны 173 пациента.

Россияне также стремятся поддержать медработников в период пандемии. Активисты «Общероссийского народного фронта» запустили акцию #Довезиврача. Водители бесплатно возят медперсонал на работу и домой. Автомобилисты специально оставляют медикам номера своих телефонов, по которым те могут связаться с ними и обратиться за помощью.

В подмосковном Подольске свою признательность врачам решили выразить местные художники. На поле они нарисовали огромное сердце и написали «Спасибо». Всего у них ушло 35 л краски. Благодарность видна с высоты птичьего полета.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началась в конце декабря прошлого года в китайском Ухане, а затем распространилась на большинство стран мира.

К 13 апреля в мире зарегистрировано 1 867 129 случаев заражения коронавирусом, 115 278 летальных исходов и 434 098 выздоровевших пациентов.

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