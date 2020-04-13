Космонавты поблагодарили главврача Коммунарки за борьбу с коронавирусом

Космонавты Олег Скрипочка, Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, находящиеся на Международной космической станции (МКС) поблагодарили главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко за работу по борьбе с коронавирусом. Их видеообращение опубликовал в Twitter глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Ваша работа в этот сложнейший период — настоящий подвиг», — сказал Скрипочка.

По его словам, экипаж МКС меньше переживает о близких и соотечественниках, зная, что об их здоровье заботится такой врач, как Проценко.

Иванишин выразил уверенность, что к возвращению из космоса сможет пожать главврачу Коммунарки руку без перчаток.

«Спасибо вам», — добавил Вагнер.

Иванишин и Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэсиди, прибыли на МКС 9 апреля. Их экспедиция продлится 196 дней.

31 марта стало известно, что Проценко инфицирован коронавирусом. Он самоизолировался в кабинете и продолжает работать удаленно.

По данным на 13 апреля, в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса, 148 пациентов умерли, 1470 человек выздоровели.

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