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Космонавты поблагодарили главврача Коммунарки за борьбу с коронавирусом

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Фото: Роскосмос
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Космонавты Олег Скрипочка, Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, находящиеся на Международной космической станции (МКС) поблагодарили главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко за работу по борьбе с коронавирусом. Их видеообращение опубликовал в Twitter глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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«Ваша работа в этот сложнейший период — настоящий подвиг», — сказал Скрипочка.

По его словам, экипаж МКС меньше переживает о близких и соотечественниках, зная, что об их здоровье заботится такой врач, как Проценко.

Иванишин выразил уверенность, что к возвращению из космоса сможет пожать главврачу Коммунарки руку без перчаток.

«Спасибо вам», — добавил Вагнер.

Иванишин и Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэсиди, прибыли на МКС 9 апреля. Их экспедиция продлится 196 дней.

31 марта стало известно, что Проценко инфицирован коронавирусом. Он самоизолировался в кабинете и продолжает работать удаленно.

коронавирус

По данным на 13 апреля, в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса, 148 пациентов умерли, 1470 человек выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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