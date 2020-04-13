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В Твери возбудили дело за фейк об умерших в больнице от коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следствие возбудило уголовное дело по факту ложной информации в социальной сети о множестве умерших от коронавируса ГБУЗ ТО «Городская клиническая больница № 7» в Твери. Об этом сообщает в понедельник, 13 апреля, главное следственное управление Следственного комитета России по региону.

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Дело возбудили по ст. 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

По данным СК, в районе 19 часов 9 апреля один из пользователей соцсетей сообщил, что в этой больнице якобы «большая смертность от коронавирусной инфекции (COVID-19)». Отмечалось, что в связи с этим выделяются мешки для транспортировки тел умерших.

В полиции опровергли эту информацию, напомнив об ответственности за распространение фейков.

Ранее, 13 апреля, Генпрокуратура выявила в интернете ложные сообщения о «сотнях погибших от коронавируса в ряде регионов и госперевороте». Недостоверные публикации обнаружили в Республике Башкортостан, Северной Осетии, Волгоградской и Свердловской областях.

Надзорное ведомство попросило Роскомнадзор принять меры по ограничению доступа к фейкам, а при переносе аналогичных материалов на другие сайты ограничить к ним доступ.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям. В зависимости от тяжести последствий фейка, нарушителям грозит штраф от 300 тыс. до 2 млн рублей или лишение свободы — на срок до трех или пяти лет.

По данным на 13 апреля, в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса, 148 пациентов умерли, 1470 человек выздоровели.

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Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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