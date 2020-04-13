В Роспотребнадзоре оценили пользу чеснока и имбиря в профилактике от коронавируса

Чеснок, лимоны и мед укрепляют иммунитет, но не играют существенной роли в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в понедельник, 13 апреля, в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Что касается цитрусовых, чеснока или меда, считается, что они укрепляют общий иммунитет, могут работать как жаропонижающее средство. Но существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В ведомстве напомнили, что для защиты от коронавируса следует соблюдать меры социальной дистанции, тщательно мыть руки и дезинфицировать поверхности, передает НСН.

11 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что имбирь, лимон и чеснок влияют на состояние общего иммунитета, но не идут ни в какое сравнение по своей эффективности с противовирусными препаратами, пишет «Федеральное агентство новостей».

6 апреля Федеральная антимонопольная служба сообщила, что россияне стали жаловаться на подорожание лимонов, имбиря и чеснока. В службе отметили, что рост цен связан с ограничением поставок из-за рубежа на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции и повышением спроса на фоне эпидемии заболевания.

Всего в России выявили 18 328 случаев заболевания COVID-19. За сутки их число выросло на 2558. Скончались 148 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 13 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,8 млн случаев заболевания, скончались 114 тыс. человек.