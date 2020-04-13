Джонсон рассказал о пережитом критическом состоянии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что был близок к смерти, когда находился в отделении интенсивной терапии с коронавирусном SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19. Об этом политик, выписанный из больницы 12 апреля, заявил в видеообращении в Twitter.

«Сегодня я покинул больницу, проведя там неделю, в течение которой сотрудники национальной системы здравоохранения, несомненно, спасли мне жизнь», — сказал глава правительства. Он признался, что на протяжении 48 часов его состояние оставалось тяжелым, а «исход был непредсказуем», отмечает телеканал «360».

Джонсон поблагодарил всех британских медиков, которые в настоящее время заботятся о жителях Соединенного Королевства, оказавшихся в больницах, и поименно перечислил врачей и медсестер, которые оказывали ему помощь.

«Мы победим, потому что наша национальная система здравоохранения — это живое, пульсирующее сердце государства. Она воплощает в себе лучшее, что есть в этой стране», — подчеркнул он.

Также премьер-министр поздравил британцев с праздником Пасхи, который в это воскресенье отмечали протестанты и католики, и напомнил гражданам о необходимости соблюдать режим карантина, введенный в стране почти три недели назад.

26 марта у 55-летнего Джонсона обнаружили коронавирусную инфекцию. Он продолжал руководить правительством, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля его доставили в лондонскую больницу для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него более 10 дней. Вечером 6 апреля премьер-министра перевели в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения самочувствия, где он провел три дня, передает RT. 9 апреля Джонсона перевели обратно в обычную палату, так как его состояние улучшилось, а в воскресенье утром выписали.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 13 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,8 млн случаев заболевания, скончались 114 тыс. человек.