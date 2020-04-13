Прямой эфир
Сюжет:

Джонсон рассказал о пережитом критическом состоянии

0
Фото: REUTERS/Pippa Fowles/No 10 Downing Street
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что был близок к смерти, когда находился в отделении интенсивной терапии с коронавирусном SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19. Об этом политик, выписанный из больницы 12 апреля, заявил в видеообращении в Twitter.

Код выхода: поможет ли Москве неделя жестких ограничений
Специалисты ждут роста числа заболевших COVID-19 в ближайшие дни

«Сегодня я покинул больницу, проведя там неделю, в течение которой сотрудники национальной системы здравоохранения, несомненно, спасли мне жизнь», — сказал глава правительства. Он признался, что на протяжении 48 часов его состояние оставалось тяжелым, а «исход был непредсказуем», отмечает телеканал «360».

Джонсон поблагодарил всех британских медиков, которые в настоящее время заботятся о жителях Соединенного Королевства, оказавшихся в больницах, и поименно перечислил врачей и медсестер, которые оказывали ему помощь.

«Мы победим, потому что наша национальная система здравоохранения — это живое, пульсирующее сердце государства. Она воплощает в себе лучшее, что есть в этой стране», — подчеркнул он.

Также премьер-министр поздравил британцев с праздником Пасхи, который в это воскресенье отмечали протестанты и католики, и напомнил гражданам о необходимости соблюдать режим карантина, введенный в стране почти три недели назад.

26 марта у 55-летнего Джонсона обнаружили коронавирусную инфекцию. Он продолжал руководить правительством, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля его доставили в лондонскую больницу для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него более 10 дней. Вечером 6 апреля премьер-министра перевели в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения самочувствия, где он провел три дня, передает RT. 9 апреля Джонсона перевели обратно в обычную палату, так как его состояние улучшилось, а в воскресенье утром выписали.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 13 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,8 млн случаев заболевания, скончались 114 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Академик спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России
Число зараженных коронавирусом в России превысило 18 тыс.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020