В Бельгии за сутки от коронавируса скончались 303 человека

В Бельгии за последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 303 человека. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает sudinfo.be.

При этом число заразившихся коронавирусом выросло в Бельгии за сутки на 942 человека. Это стало самым низким суточным показателем за последнюю неделю. Общее число заболевших достигло 30 589 человек.

Всего в стране с момента начала эпидемии скончались 3903 человека, передает RT.

Накануне сообщалось, что полиция Бельгии провела задержания предполагаемых участников беспорядков в Брюсселе. Задержаны 45 человек, уточняет телеканал «360».

Причиной беспорядков стала гибель 19-летнего мотоциклиста, который был замечен на улице в нарушение режима ограничения передвижений в условиях пандемии коронавируса и пытался скрыться от погони. После этого через соцсети стали распространяться призывы выйти на улицы.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 13 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,8 млн случаев заболевания, скончались 114 тыс. человек.