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Дети из семьи фельдшеров в Сочи заразились коронавирусом от взрослых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Сочи семейная чета фельдшеров скорой помощи заразилась коронавирусной инфекцией, после чего вирус передался их четырехлетнему ребенку и племяннице. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает главный специалист, эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи Людмила Мишина.

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«В семье фельдшеров скорой помощи ребенок заболел. Заболела мама, папа, их ребенок и их племянница. Они вместе проживали, потому заразились. Всю семью госпитализировали», ― цитирует ее «РИА Новости».

Всего в Краснодарском крае, по данным официальной страницы регионального оперштаба в соцсети «ВКонтакте», зарегистрировано 239 случаев заражения коронавирусом, три человека скончались, 40 человек выздоровели и выписаны.

Среди заболевших ― 11 человек находятся в тяжелом состоянии, еще 99 ― в состоянии средней тяжести.

13 апреля региональные власти ввели «беспропускное окно» для передвижения на автомобиле в условиях карантина с 10:00 до 16:00.

Утром и вечером передвижение без пропуска будет запрещено, также нельзя выезжать за пределы муниципалитета, а выявлением нарушителей занимаются контролирующие органы, посты которых выставлены по всему региону.

31 марта власти Краснодарского края ввели карантин из-за осложнения эпидемиологической ситуации в стране, связанной с распространением коронавируса.

28 марта в регионе приостановили автобусное сообщение между городами и районами региона, рейсы внутри муниципалитетов были сокращены. Также отменено авиасообщение между Сочи и Краснодаром.

Распространение коронавируса началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

rdПо состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Скончались 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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