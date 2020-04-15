Отдыхать некуда: детские лагеря оказались под угрозой банкротства

Летняя оздоровительная кампания 2020 года до сих пор находится под вопросом, и поэтому существует риск массового банкротства детских лагерей, считают в отрасли. Такой тезис в письме мэру Москвы Сергею Собянину выдвинула Московская федерация профсоюзов (выступает в защиту интересов более 30 лагерей предприятий и учреждений — членов организации). Согласны с коллегами и в Союзе организаторов детского активного туризма. Ситуацию отчасти ситуацию может спасти работа в осенние и зимние каникулы, но большинство лагерей все же нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства, считают эксперты.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции «осуществление деятельности по организации детского отдыха и оздоровления приостановлено до 1 июня», напоминает в письме в столичное правительство председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. Весенняя детская оздоровительная кампания уже не состоялась, проведение летней находится под вопросом, пишет он. Федерация предлагает Сергею Собянину принять ряд мер поддержки лагерей, чтобы не допустить массового банкротства организаций отрасли. Речь идет о включении детских оздоровительных лагерей в реестр предприятий, для которых разрабатываются нормативно-правовые акты о временном освобождении или приостановлении обязательств перед бюджетами и внебюджетными фондами, уплаты земельных платежей, коммунальных услуг, а также предоставлении иных условий для поддержания жизнеспособности этих организаций до момента стабилизации ситуации.

«Известия» направили запрос в правительство Москвы с просьбой прокомментировать это обращение.

Многие коллеги говорят о рисках банкротств и отмечают, что без мер поддержки выжить будет сложно, рассказала председатель совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун. При этом кредиты на зарплаты сотрудникам лагеря не спасут, если летняя оздоровительная кампания не состоится, ведь с ее проведением напрямую связана выручка организаций, отметила она.

Однако сегодня эти проблемы — на втором месте, в стране идет борьба с коронавирусной инфекцией, считает специалист.

— В неблагоприятной эпидемиологической обстановке массовое пребывание детей повышает риск распространения вируса. Необходимо найти баланс между опасностью держать детей взаперти и проведением безопасных летних смен, которых ждут и дети, и организаторы. Требуется сперва разработать протоколы тестирования и маршрутизации заболевших. Сейчас, как никогда, актуальна совместная работа экспертов с органами Роспотребназдора, министерствами здравоохранения и просвещения с целью выработки алгоритмов для проведения летних кампаний с учетом обстановки в регионах, — считает Марина Грицун.

Конечно, в этой ситуации лагерям остро нужна финансовая поддержка, добавила эксперт. Но она должна быть адресной, конкретные меры нужно разрабатывать по ситуации в каждой компании, уточнила она.

Приостановка смен — вынужденный процесс, направленный на защиту здоровья населения, отметили в пресс-службе Минпросвещения. Чтобы не допустить сокращения количества лагерей, министерство предлагает властям регионов принимать решения об их функционировании в зависимости от эпидемиологический ситуации в субъекте, сказали там. Ведомство со своей стороны готово рассмотреть инициативу о включении лагерей в перечень пострадавших организаций, добавили в пресс-службе.

Сейчас лагеря, особенно частные, попадают в особую зону риска, согласен и директор института бизнеса университета «Синергия» Кирилл Плохих.

— Во-первых, опасно начинать продажи путевок на летний период. Нет ясности, будет ли он выходным для детей или же они будут учиться. Во-вторых, отсутствует и понимание, когда разрешится ситуация с короновирусом, а это влечет за собой низкие предпродажи, — отметил он.

В этой ситуации можно уже сейчас разрабатывать формат осенних и зимних смен и устроить предпродажу туров по низкой цене, предложил эксперт. Также, вероятно, стоит сократить расходы за счет привлечения студентов-практикантов, а не профессиональных преподавателей по живописи, вокалу и другим занятиям.

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт вошли в перечень определенных правительством отраслей, в отношении которых действует мораторий на введение процедур банкротства, в свою очередь напомнил управляющий партнер юридической группы Novator Вячеслав Косаков. Детские лагеря, скорее всего, подпадут под эту категорию, предположил он. Тем не менее они явно будут нуждаться в финансовой помощи, поскольку выплаты зарплат сотрудникам никто не отменял, заключил Вячеслав Косаков.