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«Орленок» отменил апрельские смены из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Детский центр «Орленок» в Краснодарском крае отменил смены, запланированные на апрель, в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 марта на сайте лагеря.

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«На основании протокола заседания оперативного штаба Министерства просвещения Российской Федерации по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 20 марта 2020 года, в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране и мире ФГБОУ ВДЦ «Орленок» отменяет реализацию образовательных программ, планируемых в период с 1–2 апреля по 21–22 апреля», — говорится в сообщении.

Ранее, в субботу, стало известно, что Международный детский центр «Артек» отменил запланированные на апрель смены из-за коронавируса.

19 марта в 80 из 85 регионов России введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Режим пока не введен в Орловской, Тверской областях, а также в трех из семи регионов Северного Кавказа: в Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 21 марта, в мире заболело более 279 тыс. человек, вылечились более 92 тыс. пациентов, умерли 11 587 человек. В России в настоящее время выявлены 253 случая заражения, большинство привозные.

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