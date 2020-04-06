Дорог на подъем: финансирование детского отдыха предлагают изменить

В федеральный бюджет на 2021 год предлагают включить финансирование летнего отдыха детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (оставшихся без попечения родителей, проживающих в малоимущих семьях и так далее). Инициативу готовит комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре, он планирует обратиться к правительству во время весенней сессии, рассказали «Известиям» в СФ. Сейчас почти все детские путевки оплачивают субъекты. Чтобы им помочь, по данным сенаторов, из федерального бюджета нужно будет выделить около 5 млрд рублей. Проект поддержали в Общественной палате, отметив, что социальная ориентированность государства должна быть подкреплена рублем.

Бесплатные путевки

Сенаторы надеются, что в правительстве поддержат предложение по федеральному финансированию детских путевок, заявила «Известиям» член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова.

— У нашего комитета есть предложение по бюджету на 2021 год, с которым будем выступать во время этой весенней сессии. Необходимо вернуть статью расходов по финансированию летнего отдыха детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Уже больше четырех лет этой статьи расходов нет в бюджете. В нашем комитете инициативу все поддержали. И мы будем на этом настаивать, — отметила сенатор.

На данный момент проект всё еще прорабатывается, уточнила Елена Грешнякова.

Согласно федеральному законодательству, ответственность за организацию и обеспечение отдыха детей лежит на региональных властях, напомнил в беседе с «Известиями» член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин. Однако в действующей Конституции говорится, что федеральный центр и субъекты совместно предоставляют социальную защиту.

дети Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

— Уже несколько лет всё финансирование производится из региональных, муниципальных источников, а также за счет средств предприятий. Лишь отдельные направления оплачиваются из федерального бюджета — это молодежные и подростковые лидерские смены, смены для одаренных детей и для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока — «Таланты Арктики». Это неправильно, здесь должна быть общая, субсидиарная ответственность и регионов, и Российской Федерации, — заявил сенатор.

В СФ неоднократно поднимали этот вопрос, но, по словам Дмитрия Шатохина, он пока не решен.

— Необходимо вернуться к практике 2016 года, когда из федерального бюджета софинансировались региональные расходы на оздоровление детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, — на это уходило около 4,6 млрд рублей. Либо следует снова (как это было с 2009 по 2016 год) выделять средства из федерального бюджета на софинансирование в целом всех оздоровительных программ регионов, — сказал политик.

Правительство и Минфин не смогли предоставить «Известиям» оперативный ответ.

Социальные цели

С каждым годом увеличивается количество детей, которым нужна помощь государства, заявил «Известиям» член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Артем Кирьянов. Социальная ориентированность государства, прописанная в Конституции, предполагает первоочередное решение общественных проблем.

— Инициатива очень своевременная. Сегодня на эту тему ведутся переговоры между ветвями власти. Мы надеемся, что правительство ее поддержит. Коррекция бюджета — вопрос достаточно сложный и продолжительный, но при должном желании его можно решить оперативно, — считает Артем Кирьянов.

Чтобы получить бесплатную путевку, родителям ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, нужно обратиться в местные госорганы и социальные службы. Обычно требуется заполнить заявление на имя руководителя учреждения и предоставить справки о доходах всех членов семьи, а также (при необходимости) медсправку о состоянии ребенка. В случае одобрения обращения можно получить компенсацию до 100% суммы путевки в любой оздоровительный лагерь, расположенный на территории России. Деньги предоставляются только после того, как ребенок уже отдохнул.

дети Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин

Впрочем, в 2020 году детский отдых из-за распространения коронавирусной инфекции оказался под большим вопросом. Например, лагеря Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже отменили весенние смены, чтобы не подвергать опасности посетителей и персонал. На юге России также пришлось временно свернуть подобный отдых.

Работа российских турагентств в течение последних недель тоже практически полностью остановилась из-за COVID-19. Финансовые трудности уже испытывают целые направления бизнеса, включая туроператоров, перевозчиков, страховщиков, отели, дома отдыха, пансионаты и детские лагеря.

Согласно последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировали свыше 1,1 млн случаев заражения коронавирусом, более 60 тыс. человек умерли. В России, по информации на 5 апреля, было зарегистрировано более 5 тыс. заболевших. В большинстве регионов введен режим самоизоляции, по правилам которого выйти из дома можно только, чтобы в некоторых случаях сходить на работу, в магазин, аптеку, больницу или выгулять домашнее животное. В случае нарушения требований властей в ряде субъектов предусмотрены штрафы.