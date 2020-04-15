Подайте на проживание: отельеры массово просят Booking снизить комиссии

Российская отельная индустрия просит Booking.com предоставить отсрочку по уплате комиссии за предыдущие месяцы и снизить цену на использование платформы в будущем. К крупнейшему онлайн трэвел-агентству обратились «Опора России», Российская гостиничная ассоциация, а также отдельные бизнесмены в коллективных письмах (документы есть у «Известий»). По оценкам объединений, загрузка фонда номеров упала с критических 8–10% в конце марта до 0–3% в апреле: в такой ситуации комиссию Booking просто нечем платить . Онлайн-холдинг отвечать отельерам не спешит, хотя и ведет переговоры с отдельными топ-менеджерами. Они уверяют, что диалог идет сложно: дело доходит до отказов и обещаний отключить от платформы.

Около нуля

Совместное письмо гендиректору глобального холдинга Booking Гленну Фогелю направили Российская гостиничная ассоциация (РГА) и Лига малых отелей, хостелов и туристического жилья . Они попросили позволить российским отелям не платить интегратору комиссии за предыдущие месяцы в течение полугода, а также вдвое снизить их уровень на все новые бронирования до 30 июня 2021 года . С аналогичными предложениями, но к региональному директору по странам Восточной Европы Алексею Матушкину, обратилась «Опора России».

Представители объединений пишут, что практически все заявки на весну 2020 года были отменены, а предоплаты за них возвращены клиентам, в том числе согласно рекомендации Booking.com. На данный момент в связи с запретом на прием новых бронирований и другими ограничениями загрузка гостиниц упала до 0–3%. В конце марта она составляла 8–10%. Отели не генерируют выручки, поэтому средств на выплату комиссий онлайн тревел-агентствам (ОТА) нет.

Э1 Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Booking — фактически монополист рынка с долей около 70%, оценил глава РГА Геннадий Ламшин. В среднем около половины всех бронирований российских отелей приходится на это онлайн тревел-агентство. Размер комиссии Booking — от 18 до 24% от стоимости каждой брони. Отели делают выплаты с месячным лагом.

С учетом того что для европейских отелей комиссия в докризисные времена составляла 10%, справедливо было бы понизить ставку для России до этого уровня, добавил вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.

По его словам, к обращению федеральных объединений присоединяются регионы, например, более 200 отелей Санкт-Петербурга написали коллективное письмо с аналогичными просьбами («Известия» ознакомились с этим документом).

В частном порядке

Впрочем, многие отельеры пытаются договориться с Booking самостоятельно, говорят представители объединений. В большинстве случаев, платформа отвечает им отказом, заверили Алексей Кожевников и Геннадий Ламшин. «Известия» спросили представителей бизнеса о переговорах с онлайн-тревел-агентствами.

Э3 Фото: РИА Новости/Павел Львов

Как сообщил гендиректор отеля «Введенский» в Санкт-Петербурге Андрей Ткачев, его группа действительно в частном порядке обратилась в Booking с просьбой отложить выплату комиссии на несколько месяцев.

— Переговоры сложные, пока результата они не дали. Представители Booking предпочитают обсуждать эту тему только устно, чтобы не оставлять «следов». Прямых отказов пока не было, — сказал он «Известиям».

Другой отельер — совладелец московской гостиницы «Ассамблея Никитская» Игорь Лаврик — сообщил «Известиям», что в феврале, когда отрасль начала испытывать серьезные трудности, Booking положительно ответил на его просьбу о месячной отсрочке. Однако затем ситуация резко ухудшилась и стало очевидно, что платежи необходимо будет отложить на более длительный срок. На соответствующие запросы система онлайн-бронирования ответила отказом, а за неуплату в срок пообещала отключить гостиницу от своих сервисов, уверяет Игорь Лаврик.

«Известия» направили запросы в пресс-службы глобального офиса Booking в Амстердаме и его российского представительства. Глава восточно-европейского подразделения группы Алексей Матушкин отказался от комментариев. В пресс-службах Минэкономразвития и Ростуризма на вопросы «Известий» о помощи российским отелям в переговорах с Booking оперативно не ответили.

Э2 Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В конце марта практически весь отельный и ресторанный бизнес России (федеральные и региональные ассоциации, РСПП, более 20 топ-менеджеров крупнейших гостиничных и ресторанных цепочек) обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой принять экстренные меры поддержки индустрии во избежание ее разрушения (коллективное письмо есть у «Известий»). Загрузка номеров снизилась в последних числах месяца до «критических 8–10%», в связи с чем предприятия столкнулись с острым дефицитом оборотных средств. Они предложили предоставить отсрочки на год практически по всем налогам, включая НДС, субсидий на зарплаты сотрудникам, оплату услуг ЖКХ, льготы и реструктуризацию кредитов, ускорение регуляторной гильотины и т.д.

Ранее «Известия» писали, что в правительстве обсуждается включение прямых выплат из бюджета сотрудникам предприятий из пострадавших отраслей (отельная индустрия входит в этот перечень). Как сообщил глава «Опоры России» Александр Калинин, участвовавший в совещаниях в кабмине, планировалось установить планку субсидий на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) —12,1 тыс. рублей на каждого сотрудника. Это должно предотвратить массовые увольнения.