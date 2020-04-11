Соблюдай дистанцию: туры переносят на 2021 год по ценам текущего

Туристическая розница начала получать от поставщиков сообщения с анонсами акций раннего бронирования туров на 2021 год. Такая повышенная маркетинговая активность туроператоров, по словам экспертов, связана с желанием уменьшить количество аннуляций и тем самым сохранить бизнес. Примечательно, что всё больше компаний принимают решение переносить туры без доплат. «Известия» поговорили с участниками рынка и выяснили, насколько эти предложения востребованы у туристов .

Попытка не пытка

Туроператоры один за другим объявляют акции, стимулирующие продажи и перебронирования уже отмененных туров. «С учетом неясности в вопросах возврата денег по аннулированным заявкам перенос тура — единственно верный способ сохранить деньги и путешествия», — говорят эксперты.

Для того чтобы туристы могли перебронировать несостоявшиеся туры этого года и не переживать, что они тоже не состоятся, туроператоры запустили продажи на 2021 год. Более того, увеличивается количество игроков, которые предлагают перебронировать туры на 2021 год по ценнику 2020 года.

«Туристы не хотят делать перебронь туров на летний сезон-2020, а также не хотят ничего доплачивать, поэтому мы и приняли такое решение», — рассказали в туристических компаниях.

Так, купить новый тур или перебронировать несостоявшийся в этом году уже можно у PEGAS Touristik, TUI Россия, ANEX Tour, «Интуриста», Сoral Travel, Sunmar.

По информации Сoral Travel, все активные заявки онлайн, а также аннулированные заявки по направлениям в период с 1 февраля и позднее, с датами вылетов с 1 марта по 31 октября 2020 года, можно восстановить или перенести дату вылета по той же стоимости заявки. Условия переноса при этом зависят от страны и даты вылета.

тур Алгарве, Португалия Фото: Global Look Press

В акции участвуют все города вылета. Перенос даты вылета должен сохранять первоначальные параметры: отель, тип размещения, тип номера, тип питания, количество ночей, количество туристов с сохранением как минимум одного туриста с идентичными данными. Акция не распространяется на заявки с перевозкой регулярными рейсами и туры по России.

В компании TUI также сообщили о возможности переноса даты туров без изменения цены. Так, например, туры на Кипр можно перебронировать на любые даты лета 2020-го, а также на те же даты сезона лето-2021. По Таиланду возможно перебронирование по старой цене проживания на период сентябрь — октябрь 2020 года (до 31 октября). По Испании предусмотрен перенос заявок на осень 2020 года.

Отдых в Турции, заказанный через TUI Россия, также можно перенести по прежней стоимости на более поздний период до конца 2020 года. Предлагает перебронировать туры в Турцию без изменения стоимости на любую дату и «Интурист». Акция продлится до 30 апреля. Открыл продажу туров в Турцию на 2021 год и ANEX Tour. Цены рассчитаны, основываясь на контрактах 2020 года, со скидками по акции «Раннее бронирование».

По прогнозу туристической розницы, количество таких акций будет увеличиваться. Скоро активизируются и другие туроператоры. Между тем говорить о том, что эти акции придутся по душе туристам, эксперты пока не торопятся.

Шиворот-навыворот

«Я понимаю и поддерживаю туроператоров в их решении запустить продажи на 2021 год. Это верный выход для туристов, которые хотят сохранить деньги. Важно и то, что клиентам не придется доплачивать. Ведь люди покупали туры с учетом значительных скидок по раннему бронировани, да еще и по старому курсу, и перебронировать их на более поздние даты — значит доплатить как минимум курсовую разницу.

С другой стороны, здесь нужно учитывать такой важный фактор, как потребительское поведение россиян. Абсолютное большинство российских туристов не бронируют туры с большой глубиной, а потому предложение отложить свой отдых на год пока вызывает у туристов, как минимум, раздражение» , — говорит Альзира Гуреева, коммерческий директор компании «Тропик Лэнд».

тур Доминиканская республика Фото: Global Look Press

Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый Слон», придерживается иной точки зрения. Эксперт уверен, что туристы позитивно оценят такие предложения туроператоров, ведь иного пути нет. «Туристы не получат сейчас деньги за аннулированные туры. Поэтому будут откладывать свои поездки. Сейчас мы можем говорить о том, что большая часть туристов соглашаются на переносы», — говорит Алексан Мкртчян.

«Карты спутало постановление правительства, позволяющее туроператорам «распечатать» фонд персональной ответственности для выплат туристам за несостоявшиеся туры. Граждане, не разобравшись в тонкостях, восприняли слова буквально и уже выстроились в виртуальные очереди за выплатами. Естественно, никто снова ничего не хочет переносить, люди опять хотят получить свои деньги. Они показывают нам статьи в СМИ с громкими заголовками о возвратах и настоятельно их требуют », — негодует Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел».

Без розовых очков

«То, что в прессе преподносится как распоряжение о возврате денег, не соответствует действительности», — рассказал в ходе прямого эфира на своей страничке в Facebook омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере туризма в Москве, директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

Как объяснил Георгий Мохов, это распоряжение принято во исполнение новой нормы — статьи 11.8 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Эта статья меняет порядок использования фонда персональной ответственности туроператоров. Что касается распоряжения, то оно дано не для туристов, а для туроператоров и ассоциации «Турпомощь». Это не поправка в закон «О защите прав потребителей» или Гражданский кодекс.

По его словам, статья 11.8 вносит новый режим применения фонда персональной ответственности туроператоров: не в случае прекращения деятельности туроператора, как было ранее, а в случае специального распоряжения правительства в связи с ограничением въезда туристов в страну временного пребывания или объявления угрозы жизни и здоровью туристов.

Более того, туроператор вправе сам принимать решение о «распечатывании» фонда, но в любом случае возврат из фонда смогут получить не все желающие, ведь общий объем возвращенных средств не должен превышать фактического размера фонда туроператора, а он небольшой. Напомним, взносы в ФПО в большинстве случаев не превышают 2% от объемов реализации.

тур Атолл Ари в Индийском океане, Сейшельские острова Фото: Global Look Press

Таким образом, либо все туристы получат незначительную сумму за свой несостоявшийся тур, либо лишь незначительная часть туристов получат полную стоимость тура. Кроме того, процедура, определенная правительством по возврату денег за аннулированные туры, предполагает существенную временную отсрочку. Сам процесс от момента подачи уведомления туроператором до получения денег туристом займет от 6 до 9,5 месяца.

После принятия правительством соответствующего решения туроператор в двухнедельный срок направляет в «Турпомощь» уведомление о возврате туристам средств из персонального фонда. А далее в течение 6 месяцев с даты уведомления туроператор формирует реестр требований туристов о возврате денежных средств. Когда реестр туроператором составлен, он направляет его в «Турпомощь», и в течение 60 рабочих дней объединение осуществляет выплаты из ФПО туроператора на счет в банке, указанный туристом или его доверенным лицом.

Как рассказал «Известиям» топ-менеджер крупного туроператора, пожелавший остаться неназванным, сами поставщики не будут спешить «распечатывать» фонды, потому что это просто финансово невыгодно. Согласно правилам, для того чтобы воспользоваться средствами из своих ФПО, туроператоры должны сделать до 15 апреля взнос, а это проблематично в нынешних условиях. «Да и какой смысл. Мы не выплачиваем деньги туристам, потому что денег нет, и совершенно нелогично предлагать нам платить взносы. К тому же в любом случае денег из этих фондов на всех не хватит. Поэтому повторю: самый верный способ сохранить деньги — перенести сроки тура», — резюмировал эксперт.

Мечтать не вредно

« Я восхищен мерами поддержки турбизнеса Германии и Франции. В первой введена отсрочка выплат туристам до 1 января 2022 года, а туроператоры Франции имеют право рассчитаться с туристами за аннулированные туры в течение 18 месяцев . Нам нужно просто узаконить депозиты. Уже ведь шло всё неплохо, туристы начали прислушиваться к нам, а сейчас опять все шиворот-навыворот», — сетует Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа».

тур Фото: Global Look Press

Согласен с коллегой и Георгий Погосов: « Нужно дать туристам немного времени на принятие новой информации. Думаю, через 2–3 недели они окончательно поймут, что нет иного выхода, как переносить туры. И самое главное, чтобы их снова не сбили с толку ».

Сонное царство

Впрочем, в ближайшее будущее большинство участников рынка глядят без оптимизма. « Есть ли новые бронирования на следующий год? Конечно, нет! Возможно, кто-то сейчас и решит сделать такую инвестицию, но желающих будет немного. Главная причина — неопределенность и финансовая нестабильность. Туристы не знают, что будет завтра, а вы говорите — на год вперед», — высказал свое мнение Алексан Мкртчян.

Об этом же говорит и Рашад Мамедов, глава TBS Group . Эксперт убежден, что туристы сейчас не захотят тратить деньги на поездки, тем более делать это за год: «Не забывайте, что турбизнес даже после открытия границ мгновенно не восстановится. Его ждет длительный процесс восстановления, адаптация к новым условиям».

тур Занзибар Фото: Global Look Press