Радость пагофила: путешествие на Землю Франца-Иосифа

Пагофилами называют животных, ведущих жизнь во льдах. Впрочем, авантюристов, которых привлекают столь далекие уголки планеты, как Земля Франца-Иосифа, можно тоже смело причислить к этой категории. Не факт, что многие из нас доберутся до этого архипелага, но те, кому посчастливилось (или, наоборот, если вы не любите вечный холод, а судьба занесла), абсолютно точно запомнят вояж на край света на всю жизнь. «Известия» побывали на Земле Франца-Иосифа и делятся впечатлениями.

Архипелаг из 192 островов находится на макушке планеты. Это холодная, неприветливая для человека земля, омываемая Баренцевым морем, — последний форпост суши на севере. Здесь поют на ветру айсберги, отколовшиеся от ледника и отправившиеся в далекое путешествие по морю, угрюмо возвышаются обледенелые фьорды, отгородившись от ветров и непогоды неприступными скалами. С 2009 года Земля Франца-Иосифа принадлежит национальному парку «Русская Арктика» — самой северной и крупнейшей особо охраняемой природной территории России.

Административно это всё еще Архангельская область, время здесь московское. До материка отсюда дальше, чем до Северного полюса. От мыса Флигели на острове Рудольфа до точки, где сходятся меридианы, всего 900 км, а до Кольского полуострова уже 1200 км.

Добраться сюда всегда было делом непростым — ветра и непогода, опасные льды стояли долгое время преградой для великих открытий. Первыми это сделали полярные исследователи, участники австро-венгерской экспедиции Карл Вайпрехт и Юлиус Пайер. В попытках отыскать северный морской путь парусно-паровое судно «Адмирал Тегетхофф» австрийцев попало в ледовый плен. Ничего другого, как лечь в дрейф, который растянулся на целый год, команде не осталось. К зубчатым скалам-«дайкам» острова Галля их вынесло в конце августа 1873 года.

Фото: Library of Congress of the USA

Император Франц-Иосиф I