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Радость пагофила: путешествие на Землю Франца-Иосифа

Чем заняться туристу среди ледяных торосов
Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Радость пагофила: путешествие на Землю Франца-Иосифа
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2020-03-25 18:45:01
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Пагофилами называют животных, ведущих жизнь во льдах. Впрочем, авантюристов, которых привлекают столь далекие уголки планеты, как Земля Франца-Иосифа, можно тоже смело причислить к этой категории. Не факт, что многие из нас доберутся до этого архипелага, но те, кому посчастливилось (или, наоборот, если вы не любите вечный холод, а судьба занесла), абсолютно точно запомнят вояж на край света на всю жизнь. «Известия» побывали на Земле Франца-Иосифа и делятся впечатлениями.

Где это вообще?

Архипелаг из 192 островов находится на макушке планеты. Это холодная, неприветливая для человека земля, омываемая Баренцевым морем, — последний форпост суши на севере. Здесь поют на ветру айсберги, отколовшиеся от ледника и отправившиеся в далекое путешествие по морю, угрюмо возвышаются обледенелые фьорды, отгородившись от ветров и непогоды неприступными скалами. С 2009 года Земля Франца-Иосифа принадлежит национальному парку «Русская Арктика» — самой северной и крупнейшей особо охраняемой природной территории России.

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Административно это всё еще Архангельская область, время здесь московское. До материка отсюда дальше, чем до Северного полюса. От мыса Флигели на острове Рудольфа до точки, где сходятся меридианы, всего 900 км, а до Кольского полуострова уже 1200 км.

При чем там Франц-Иосиф?

Добраться сюда всегда было делом непростым — ветра и непогода, опасные льды стояли долгое время преградой для великих открытий. Первыми это сделали полярные исследователи, участники австро-венгерской экспедиции Карл Вайпрехт и Юлиус Пайер. В попытках отыскать северный морской путь парусно-паровое судно «Адмирал Тегетхофф» австрийцев попало в ледовый плен. Ничего другого, как лечь в дрейф, который растянулся на целый год, команде не осталось. К зубчатым скалам-«дайкам» острова Галля их вынесло в конце августа 1873 года.

Император

Фото: Library of Congress of the USA
Император Франц-Иосиф I
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Новые земли были названы в честь императора Франца-Иосифа I, Вайпрехт и Пайер тогда ошибочно решили, что острова простираются до самого Северного полюса. Кстати, свой корабль им так и пришлось оставить во льдах, выбраться из ледяных ловушек им помогли местные поморы, показавшие им путь в Норвегию. Впоследствии архипелаг предлагали переименовать в Землю Романовых, в Землю Нансена и даже в Землю Кропоткина, но как-то обошлось. В 1914 году капитан I ранга русского флота Ислямов поднял над островами флаг империи и заявил о правах России на эту территорию. В 1926 году острова декретом ЦИК были объявлены владениями СССР, а в 1929-м на них была открыта первая постоянно действующая полярная станция.

Что посмотреть?

Здесь настоящий рай для гляциологов, почти все острова полностью покрыты льдом, чья толщина в некоторых местах достигает 400 м! Именно так выглядит арктическая пустыня, где нет ни деревьев ни кустарников, лишь ледники, вечная мерзлота, мхи и лишайники. Тут всегда холодно, а погода меняется каждые несколько минут и почему-то всегда на более плохую. На Земле Франца-Иосифа температура редко поднимается выше нуля, разве что в середине июля. Полярная ночь длится на архипелаге 125 суток, а 140 дней кряду на островах не заходит солнце. Земля Франца-Иосифа — это большая история о полярных исследователях, таких как Георгий Седов, Фритьоф Нансен, Ялмар Йохансен.

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Кто там живет?

Хотя на нескольких островах — Александры и Хейса — живут ученые на полярных станциях и базах, для полноценного существования человека архипелаг малопригоден. Но для 11 видов млекопитающих— это идеальная среда обитания. Это земля белых медведей, атлантических моржей, чье самое большое лежбище зафиксировано на острове Аполлонова, кольчатых нерп, морских зайцев (лахтаков), песцов, северных оленей и арктических птиц. В водах архипелага обитают величественные гренландские и горбатые киты, веселые нравом белухи, малые полосатики. В проливе Кембриджа и заливе Дежнева есть шанс увидеть нарвалов и даже гигантского сельдяного кита (финвала), второго по размеру среди животных планеты.

Земля
Земля
Фото: РИА Новости/Павел Львов

Интересный факт

Только три острова Земли Франца-Иосифа названы в честь женщин. Причем все они — родственницы Фритьофа Нансена. Норвежский полярник дал имена трем клочкам суши в честь супруги, дочери и матери — Евы, Лив и Аделаиды. Много лет спустя выяснилось, что на самом деле острова жены и дочки представляют собой одну общую территорию. Название для острова сохранят двойное — Ева-Лив

Как сюда попасть?

Способ простой, но дорогостоящий — на борту круизного судна или яхты с июня по сентябрь. Обычно путешествия к архипелагу стартуют из Нарьян-Мара или Мурманска. Суда остаются на рейде, а пассажиров на берег доставляют на шлюпках или надувных моторных лодках. Туристов в обязательном порядке сопровождают госинспекторы национального парка «Русская Арктика» и следят, чтобы гости с Большой земли не подходили к местной фауне на расстояние ближе, чем 50 м. Если на берегу будут замечены белые медведи, высадиться на остров инспекторы не разрешат.

Земля-1
Медведи
Фото: РИА Новости/Павел Львов

Не забыть:

► Увидеть цветение полярных маков

► Изучить идеально круглые каменные шары (конкреции) на острове Чамп

► Проштамповать открытку в отделении «Почты России» «Архангельск 163100»

► Заняться арктическим дайвингом

► Посмотреть на птичьи базары в бухте Тихая на острове Гукера, на острове принца Георга и острове Белл

► Посетить полярную станцию на острове Альгер

► Осмотреть самолет Ил-14, который неудачно приземлился на острове Хейса в 1981 году

► Отметиться на острове Мертвого Тюленя

► Заглянуть в визит-центр ЗФИ в аэрологическом павильоне первой полярной станции «Бухта Тихая» на острове Гукера и оставить запись в «Синей книге»

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