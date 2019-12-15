С пантами и без: как может удивить Горный Алтай

«Горный Алтай — это в смысле Алтайский край?» — уточнит несведущий и получит в ответ тысячи возмущенных взглядов от местных. У соседа, Алтайского края, много равнин, живописные степи, а здесь — горные цепи с щетинистыми хребтами, бирюзовые реки и «парящие» озера, где солнце светит 265 дней, и с каждым годом этот заповедный уголок становится доступнее для туристов. О том, что можно увидеть уже сейчас и какие перспективы в будущем, читайте в материале «Известий».

Рога для иммунитета и пиявки для будущих мам

Массаж, криосауна (пережить -80 за две минуты), флоатинг (полное расслабление в соленой воде), жемчужная ванна с пузырьками — что только не предлагают в курортных комплексах и гостиницах. Зима — это время оздоровительных процедур. Баня, сауна, хамам — само собой, даже жизненная необходимость: к вечеру, после активных прогулок на морозном воздухе, жар костей точно не ломит.

В одном из кабинетов медицинского центра отеля замечаем трехлитровую банку… с пиявками!

«Я их обожаю! Знаете, какую они пользу приносят! — врач клиники всесезонного природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт» Надежда Гуськова достает одну пиявку из банки. Та крутится на ладони, как уж на сковородке, но не присасывается. — Уже родились детки у моих пациенток, которые не могли родить. По шкале Апгар (оценка состояния ребенка при рождении. — «Известия») — 9 баллов! Есть определенная методика, когда бесплодие уже не приговор. Желательно, чтобы и папа, и мама пролечились ».

Алтай Панты — рога оленей в период их ежегодного роста Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елена Мотренко

Изюминка многих комплексов — пантовые ванны, отвар из рогов оленя-марала. Поговаривают, будто регулярно погружаясь в мутные воды целебного отвара, корейцы (а скорее всего, китайцы — если помните их оглушительный успех на Играх в 2008 году) на домашней Олимпиаде показали такие фантастические результаты, так что у нас задумались: а мы почему не пользуемся таким природным «допингом»? И взялись за популяризацию пантовых ванн.

Панты срезают начиная с мая — в это время велюровые на ощупь рожки растут со скоростью 2 см в сутки, а в крови содержится наибольшее количество полезных веществ. Рецептуру отвара хранят в тайне: кто-то варит рога шесть часов, кто-то — трое суток. Главное, не доводить до кипения, но и не дать скиснуть. Несколько процедур укрепляют иммунитет, но есть противопоказания: любые виды опухолей, кожные заболевания.

Цена одной ванны — 4,5–5 тыс. рублей, потому как закупочная стоимость рогов большая. Можно найти и дешевле, но качество процедуры сомнительное: вдруг кто-то уже отмокал в вашем «бульоне» или сырье не первой свежести. Возможно, что «супчик» был приготовлен на скорую руку на мараловодческих хозяйствах.

« Они ванну отпускают не из самих рогов. Рога срезаются и проходят дезинфекцию в горячей воде: опускают кровяной спил в котел. Поэтому стоимость такой ванны на маральнике будет 700–1000 рублей, — объясняет разницу директор медицинского центра «Марьин остров» Нина Хабарова. Вреда от такой ванны не будет, пользы тоже. — Пантовый отвар богат микро- и макроэлементами. Если нашей науке на сегодняшний день известна 21 аминокислота, то 19 из них содержатся в пантовом отваре. Это отличный иммуностимулятор, очень хорош для органов малого таза как у женщин, так и мужчин ».

Улитка на склоне

«Передний кант, переноси вес на правую ногу, поворачивай!» — контролирует мои неловкие движения инструктор горнолыжного курорта «Телецкий» Лера. Мы сегодня впервые встали на сноуборд и пополнили армию «гуффи», то есть тех, у кого правая нога опорная («левшей» кличут «регуляр»). Слушаем, мотаем на ус: белое не носить — на заснеженной трассе могут и не заметить, глинтвейном не увлекаться — внимание рассеивается. Про музыку в наушниках тоже лучше забыть.

«Многие несчастные случаи как раз из-за наушников — кто-нибудь сверху едет неуправляемый, кричит, машет руками: «Убегай!», «Спасайся!», а ты не слышишь, потому что в наушниках», — говорит Лера.

Алтай Фото: ГЛК Манжерок

Всего в ГЛК «Телецкий» заложили восемь трасс разной сложности с углом наклона до 30 градусов. Через год анонсируют новую канатку «гондольного» типа, 60 шале со спальней, кухней, гостиной, двумя санузлами и сауной. А на самой вершине горы — открытый теплый бассейн и спуск в пещеру... с катком!

« Здесь (с той стороны горы) есть пещера, где восемь сводов, восемь отдельных пещер, которые соединены между собой. К следующему сезону к этой пещере будет вести экологическая тропа, вдоль которой установят скамейки, а дальше — навесной мост , — расскажет позже советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова. — В первой пещере есть озеро — его глубина 70 см, и мы сделаем из него каток. Представляете: поднимаешься, поднимаешься на гору, спускаешься в пещеру, а там каток! »

Хочется в бой — трасса буквально в лесу: слева и справа сосны, кедры и пихты, а за ними, если забраться на подъемнике на вершину горы Кокуя, Телецкое озеро (Алтын-Кёль — «золотое озеро») — оно же «младший брат Байкала» и входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО .

Алтай Телецкое озеро Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елена Мотренко

Давным-давно, гласит одна из легенд, выдался на Алтае неурожайный год: скот погиб, тайга опустела, даже зайца невозможно было днем с огнем отыскать. Одному пастуху повезло — нашел он огромный кусок золота размером с лошадиную голову. Подумал: «Поменяю это сокровище на еду, накормлю семью». Но никому вокруг не нужно было золото, мяса бы кусок раздобыть. От отчаяния забрался пастух на самую высокую гору и сбросил золото в озеро, а затем и сам спрыгнул. Так и прозвали озеро «золотым».

Максимальная глубина Телецкого озера — 325 м, а длина — почти 80 км. Ни один завод не отравляет его воды, поэтому вода в Телецком чистая и иногда «парит» — испаряется, отдавая тепло, отчего на поверхности образуются облака водяного пара. Смотреть на это завораживающее явление можно часами, нужно только укутаться потеплее.

Что такое Манжерок?

В Горном Алтае сам Бог велел развивать горнолыжный спорт, правда, есть проблема: на скалистых вершинах, продуваемых ветром, не всегда хватает снега. Большой снег — раз в пять лет, так что главная надежда на систему искусственного оснежения.

«Во всем мире основные массы катаются на искусственном снеге. Альпы — Австрия, Франция… Если браться за дело хорошо и профессионально, то нужно делать оснежение», — говорит руководитель проката и службы инструкторов всесезонного курорта «Манжерок» Владислав Комиссар.

Еще в 60-х Эдита Станиславовна гадала в песне: «Что такое Манжерок? Может, это островок? Может, это городок?». Манжерок — это озеро (Манжерокское озеро), село и горнолыжный комплекс у подножия священной горы Малая Синюха. В декабре здесь заснежат трассы, начиная со средней станции, — учебную в 300 м и две по 1,5 км. Добраться до них можно в кабинке-гондоле — такая канатка есть и в Красной Поляне, но в отличие от южных конкурентов стекла в кабинках абсолютно прозрачные. За 8–12 минут эти космические «гондолы» уносят в звенящую снежную даль на высоту 1012 м, где кроме потрясающих видов есть кафе, музей-юрта и дородная, натертая до блеска «Золотая баба», у которой просят исполнения желаний.

Алтай Фото: ГЛК Манжерок

В далеко идущих планах стоит глобальная перестройка курорта, зато к следующему сезону обещают заснежить всю Малую Синюху до самой макушки. Так что будет где разгуляться уже с конца ноября и до весны. Польза не только телу, но и душе.

«Лет 10 назад я встал на виндсерфинг — катался в молодости и решил возобновить. Когда вышел после часа тренировки, понял, что со мной что-то не то. Я забыл обо всем: кто моя семья, где мои дети, где я нахожусь, — говорит Владислав Комиссар. — На горных лыжах то же самое ощущение: занятие занимает всё твое внимание, отключаешься от всего. И вот это и есть отдых».

Кстати, в Манжерокском озере издревле рос водяной орех — рогульник, или чилим, «чертов орех» (прозвали за наросты, напоминающие рога). В Горном Алтае чилим известен как оберег. Женщины носят сушеный чилим в сумке, а мужчины вешают в машине. Хотите верьте, хотите нет, но рассказывают: авария, машина всмятку, пассажиры живы, а скорлупка ореха раскололась надвое, то есть приняла на себя всё плохое.

Чудо света

Алтайцы почитают духов, с уважением относятся к природе — для них горы, реки, озера, земля священны и сродни живым существам. Потому на крутых перевалах можно заметить на деревьях ленты — белые, голубые, зеленые, красные. Повязывая «дьялама», алтаец выражает любовь к природе и просит быть к нему благосклонной. Лента должна быть отрывной и обязательно из новой материи. И если не знаете, как правильно совершить обряд, то лучше и не пытаться — местные обижаются на бездумный подход.

«Когда незнающие отрывают кусок от трусов-носков — это надругательство, горы за такое мстят», — предупреждают в этих краях.

Самая известная дорога в республике и одна из красивейших в мире — Чуйский тракт. Это свыше 900 км бесплатной обзорной экскурсии: персиковые закаты на горных цепях, хребты-драконы, длинноногие сосны и пушистые кедры, кудрявые от инея березы, реки, озера... Одна из главных достопримечательностей республики и любовь на всю жизнь. В благодарность за такую красоту строителям и инженеру Вячеславу Шишкову (он же автор «Угрюм-реки») даже памятник установили.

Алтай Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елена Мотренко

Имейте в виду: если в центральных районах периодически встречаются заправки, то в отдаленных районах расстояния между бензоколонками могут быть по 100–120 км.

У одной АЗС мы долго и со смехом рассматривали плакат: медведь с палкой крадется к туристу и надпись «не бросай бутылку — получишь по затылку». Впрочем, медведей мы не встречали, только табуны вольно пасущихся лошадей да ласковых хаски и красавцев северных оленей в питомнике. Впрочем, бутылки не выбрасывали.

Кстати, проезжая мимо села Соузга, обязательно остановитесь у Айского моста через реку Катунь. Место примечательное: на одном берегу Алтайская республика, на другом Алтайский край. Если посмотреть на реку с моста, то кажется, что ты и сам плывешь «на льдине, как на бригантине, по седым суровым морям». Катунь зимой изумрудная, с тысячью льдинами, которые несет течением, будто листья кувшинок. Мост через реку платный — 50 рублей за возможность пересечь границу регионов.

Сказания о земле Сибирской

«Зимой не только у алтайцев, но и у скотоводческих народов, кочевников, начинались дни эпоса и продолжались до весны. У нас все песни считаются благословением — благословляешь свое небо, солнце, наш Алтай, матушку-природу, мать-огонь…» — рассказывает музыкант Эмиль Теркишев, настоящий кайчи — сказитель. В 2014 году он 2,5 часа исполнял героическое сказание «Алып-Манаш». Пропел 1830 строк наизусть, да еще и горловым пением, и ни в одном слове не ошибся.

Мы сидим в алтайской юрте с войлочными стенами — аиле. Горит огонь, на столе теплые пончики — борсооки, сыр курут (кислит, лучше сразу закусить медом), талхан (обжаренный молотый ячмень, который добавляют в чай), ток-чок — шарики из кедровых орехов, меда, масла и талхана.

Говорят, что сказители были посильнее шаманов. Есть ли сейчас шаманы, никто точно не знает, предполагают: «Может быть, высоко в горах и остались», но сказителей еще можно услышать. Для настоящего кайчи героический эпос как Библия.

Алтай Теплые пончики — борсооки, сыр курут, талхан (обжаренный молотый ячмень, который добавляют в чай), ток-чок — шарики из кедровых орехов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елена Мотренко

В дуэте с супругой Радмилой Эмиль поет низко, гулко, играя то на топшуре (инструмент наподобие казахской домбры), то на комусе — алтайском варгане. Песнь проходит через всё тело, заставляя ритмично покачиваться, и уносится далеко-далеко.

Радмила тоже когда-то хотела научиться горловому пению и даже освоила гортанно-низкий хатхара — звук, похожий на перекатывание валунов, но здоровье начало подводить. Потом узнала: женщинам нельзя петь горловым звуком — не будет женского счастья, здоровья, детей. Бабушкам, к слову, петь горловым пением можно.

Слушаем, вкушаем. На Алтае издревле почитают свой род — сеок. Ребенок может еще имени своего не запомнить, но свой род и тотемное животное обязательно назовет. И не дай бог влюбиться в девушку или парня из своего рода — беда, кровосмешение.

« Сестра моей мамы так вышла замуж. Это было очень стыдно. Бабушка выгнала ее, сказала: «Забудь, у меня нет дочери!» Но она все равно вышла замуж за тёлёса (тёлёс — название рода. — «Известия»). По сей день видим, что нет счастья ни детям, ни внукам. И этот грех будет идти на семь поколений. Через семь поколений если отпустит, то отпустит », — поясняет Радмила. Вроде и хочется махнуть рукой на все эти поверья, а жизнь доказывает обратное.

«Принцесса» с характером

Побывать в Горном Алтае и не услышать о «Принцессе Укока», значит, не шагнуть на землю Алтайскую. Ее обнаружили случайно в 1993 году во время раскопок на плато Укок. Ученые уже обнаружили одно захоронение и решили копнуть глубже, где образовался ледник, и вдруг такая находка! Девушка лет 25 — одета богато, руки в татуировках, а всё тело забальзамировано в лучших традициях Древнего Египта. Рядом с ней были похоронены шесть лошадей.

Ученые предполагают, что девушка умерла от рака молочной железы 2500 лет назад и, скорее всего, являлась шаманкой — часто вдыхала пары меди и ртути, отсюда и развилась болезнь. Но с началом раскопок пошла молва: нашли Алтайскую принцессу, Белую Госпожу, Ак-Кыдым, прародительницу народа алтайского и стражника врат в подземный мир. Зря потревожили, не к добру. С тех пор все катаклизмы на Алтае связывают с этой находкой: и сильнейшее землетрясение в 2003 году, и наводнение в 2014-м.

Фото: РИА Новости/Юрий Заритовский Скульптурный портрет, созданный по черепу женщины, умершей 2,5 тыс. лет назад, останки которой были найдены во время раскопок на горном плато Укок

Как рассказывают в этноотеле «Деревня Берендеевка», что за поселком Камлак, в 2014 году река Сема, достаточно узкая в этой части деревни, вышла из берегов и затопила всё вокруг. В тот день один из гостей, который собрался на отдых, позвонил предупредить:

— Вы там баньку затопите!

— Да уже затопило! — только и ответили курсирующие от домика к домику на лодке сотрудники.

Даже когда археологи вытаскивали мумию, всё вокруг сопротивлялось: был и гром, и землетрясение, техника отказывала. До 2012 года мумия находилась в музее Новосибирска, а в сентябре 2012-го ее перевезли на временное хранение в Национальный музей им. А.В. Анохина в Горно-Алтайске. Специально для «Укокской принцессы» здесь построили отдельный зал с особым температурным режимом. Саркофаг почти всё время закрыт и открывается лишь несколько раз в месяц. Расписание доступно на сайте музея.

Чем закончится «временное хранение», пока неизвестно. Даже сотрудники из числа коренных не могут разрешить для себя дилемму — вроде как и закопать святыню надо, а в то же время значение мумии для всей мировой науки неоценимо. Рациональное бьется с иррациональным.

То ли еще будет

Республика Алтай — для терпеливых, смелых и настоящих ценителей природных красот. Приземлиться вовремя в аэропорту Горно-Алтайска — та еще задача: то снегопад накроет, то небо кругом чистое, но именно над аэропортом, как в гнезде, пристроится облако. Соседство с горами, что вы хотите. И если раньше цена за билет в один конец могла достигать десятки тысяч рублей, то сейчас доступный ценник в оба конца от лоукостера начинается ниже 8 тыс. рублей. Впрочем, оцените желание увидеть эту красоту: не раз слышали историю о некоем джентльмене, который отдал больше 600 тыс. рублей за билет в Горно-Алтайск.

Алтай Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Конечно, зимой здесь гораздо меньше туристов, но курс на всесезонность взят, владельцы отелей и «зеленых домов», которые раньше работали только в теплое время, утепляют жилье, закупают обогреватели.

Осенью был заключен контракт с федеральными туроператорами, в том числе Anex Tour. Следующий шаг — работа с иностранными туристическими компаниями.

Так что, как говорят местные, «ехай». За здоровьем, впечатлениями и уникальной культурой, которая бережно хранит традиции.