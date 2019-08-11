Волчий рай: что ждет туриста на Тамбовщине

С Тамбовским краем связана жизнь многих выдающихся деятелей науки и искусства — здесь губернаторствовал Гавриил Державин, в разное время работали Владимир Вернадский и Сергей Рахманинов, выступал Модест Мусоргский . У большинства современников Тамбов ассоциируется лишь с двумя персонажами — коммуникабельным волком и мальчиком, который благодаря транспортному коллапсу обрел свою любовь. Лучше всего приезжать сюда летом, когда зеленый солнечный город с многоярусной набережной реки Цны предстает во всей красе. Но и в другие времена года здесь есть на что посмотреть и что продегустировать — область входит в топ-15 популярных направлений гастрономического туризма. В мае в поселке Сатинка проходит фестиваль «Кукарекино», на котором устраивают выставки редких пород кур, ярмарки и готовят необычные угощения. Здесь можно попробовать маринованные, копченые и даже квадратные яйца, а центральным событием праздника становится приготовление на гигантской сковороде огромной яичницы с разными начинками. В июле на «Шушпанской щуке» в селе Староюрьево проходят соревнования рыбаков и поваров, которые коптят и жарят рыбу, варят уху по старинным рецептам с неожиданными ингредиентами. В сентябре в Мичуринске проводится яблочный фестиваль с мастер-классами профессиональных садоводов, ярмарками саженцев, садовых инструментов и свежих фруктов, а также с дегустацией разнообразных необычных блюд. В октябре гостей ждут в Тамбове на Празднике картошки. На набережной в большой кастрюле варят столько килограммов картошки, сколько лет исполняется городу, например в 2019 году — 383. Куда еще отправиться на Тамбовщине, на что посмотреть и что купить — рассказывают «Известия».

Родина великой музыки

Усадьба «Ивановка», которая входит в крупнейший туристско-рекреационный кластер «Рахманиновский», — главная туристическая жемчужина Тамбовщины. С ней был связан значительный период жизни гениального русского композитора и пианиста Сергея Рахманинова. Он любил здешние сады, большой тенистый парк, пруды, чистый воздух и аромат прилегавших к усадьбе полей и лугов. Здесь зарождались и получали воплощение многие творческие замыслы музыканта.

Сюда ежегодно съезжаются многочисленные туристы, чтобы послушать выступления музыкантов мировой величины и насладиться красотой окружающих пейзажей. Ежегодно усадьбу посещают более 100 тыс. человек, с каждым годом растет поток гостей из-за рубежа. В Ивановке проходят научные конференции, фольклорные праздники, театральные ассамблеи, конкурсы и фестивали, в том числе и Международный музыкальный фестиваль им. С.В. Рахманинова.

Тамбов Усадьба в Ивановке Фото: Информационно-туристический портал Тамбовской области

— Мы готовимся к дополнительному потоку туристов, — отметил начальник регионального управления культуры и архивного дела Юрий Голубев. — Нам есть что показать гостям. По отзывам самих иностранцев мы знаем: главное, что влечет их на Тамбовщину, — Сергей Рахманинов и усадьба композитора в Ивановке. Это наш главный центр, который мы постепенно развиваем, приводим в соответствие с современными требованиями к туристическим объектам.

Проблема размещения туристов становится особенно актуальной в преддверии проведения в 2023-м Года Рахманинова. В прошлом году в Ивановке был построен Дом культуры на 200 мест, который позволяет принимать конкурсы и фестивали международного масштаба. Скоро на территории усадьбы появится гостиница на 55 мест. Кроме того, народный артист России, пианист Михаил Плетнев на свои личные средства собирается построить здесь летнюю сцену.

Ивановка — не только центр притяжения музыкальной элиты, крупнейший мировой центр сохранения и трансляции российского культурного наследия, но и место, где можно провести церемонию бракосочетания. Стоимость входного билета в парк музея-усадьбы — 50 рублей, посещение массовых мероприятий — 500 рублей. Находится усадьба в деревне Ивановка Уваровского района. Для посетителей музей открыт ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов, с начала мая и до конца лета работает без выходных, а по субботам — до 21:00.

Неваляшка с порохового завода

Несгибаемую неваляшку — всемирно известную детскую игрушку — уже несколько десятков лет производят в Тамбовской области, в городе Котовске, расположенном в 20 км от областного центра. На пороховом заводе выпускают 35 видов неваляшки в качестве дополнительной продукции гражданского назначения. В 2018 году был выпущен почти миллион кукол, и не только для России — они хорошо продаются в 26 странах. До 1997 года их производили из целлулоида, а теперь их делают из негорючего и безопасного материала на основе поливинилхлорида. Цены вполне доступные — от 100 до 800 рублей, в зависимости от размера и вида.

Тамбов Непобедяшка Фото: Управление Росгвардии по Тамбовской области

Неофициальный символ Котовска кукла с несгибаемым русским характером, которая встанет из любого положения, пришлась по душе японцам. В планах завода — отправить ее на экспорт в Страну восходящего солнца. Здесь ее очень любят, только называется она иначе — дарума — и предназначение у нее иное. Ежегодно японцы покупают игрушку, загадывают желание и рисуют ей один глаз. Если желание в течение года сбывается, подрисовывают еще один, и тогда дарума остается в доме на почетном месте. Если желание не осуществляется, игрушку выбрасывают и покупают новую. Поэтому котовская неваляшка, у которой уже есть оба глаза, на недавней презентации привела японцев в восторг.

Неваляшка по-прежнему популярна и у россиян. По итогам голосования, проводившегося Ассоциацией игрушечников России в рамках программы «100 игрушек столетия», она была признана лучшей игрушкой 1958 года выпуска. Последний релиз — неваляшка в образе Маши из мультфильма «Маша и Медведь». Пользуются популярностью и другие ее инкарнации — в виде лисы, зайца, крокодила, медведя, снеговика, пасхального яйца и даже гвардейца по имени Непобедяшка. В Котовске кукле уже посвятили целый фестиваль, который в этом году проходил во второй раз.

Инь и ян Тулиновки

Тамбовское село Тулиновка называют маленькой Швейцарией — за живописные виды и большое количество озер. Здесь находится одна из популярных достопримечательностей Тамбовщины — Дерево любви — сосна и дуб со сросшимися стволами. Они растут, как бы обнимая друг друга корнями и ветвями. Точнее, их уже трое — на высоте нескольких метров от сосны отходит большая ветка, которую принято считать «дочкой». Есть предположение, что совместная история этого чудо-дерева началась после того, как сеянец одного из них оказался рядом с другим после половодья или сильных дождей. Биологи говорят, что срастание деревьев разных пород — чрезвычайно редкое явление, тем более сосны и дуба, которые являются антагонистами. Тем не менее паре исполнилось уже более 100 лет, и в 1979 году ей присвоили статус ботанического памятника регионального значения.

Фото: Денис Иванов Дерево любви

Посещение Дерева любви — популярная свадебная традиция тамбовских молодоженов. На ветках древесной пары они завязывают ленты на счастье и загадывают желание. Туристический объект располагается в 30 км от Тамбова в живописном сосновом бору, рядом с дорогой из села Тулиновка в поселок Смычка. Найти дерево просто — к нему ведет множество тропинок.

Озеро с двойным дном

Есть в Тамбовской области места, куда людей тянет как магнитом, — это аномальные зоны. С 1992 года стал популярен маршрут «Святовское озеро» протяженностью 10 км, проходящий по 119-му кварталу Пригородного лесничества. Центральный объект — озеро, которое также называют Круглым из-за его на удивление правильной формы. Площадь водоема — примерно пять футбольных полей, а глубина соизмерима с шестиэтажным домом. И это только первое дно, а есть еще и второе…

Загадка происхождения озера до сих пор не разгадана. Некоторые полагают, что это след падения метеорита. Вторая версия — карстовый провал, который заполнили подземные воды. Озеро издавна окутано различными легендами о бездонности, якобы веревки с грузом не достают до дна, таящейся здесь смертельной опасности, которая унесла жизни многих рыбаков, о затонувшей церкви, так как из-под воды иногда слышали звон колоколов. Историк, заведующий историко-архивным отделом Тамбовской митрополии Олег Лёвин полагает, что когда-то озеро принадлежало Иоанно-Предтеченскому Трегуляевскому монастырю. В 2002–2003 годах на озере проходили экспедиции «Космопоиска» — международного движения, которое исследует малоизученные аномальные явления и пограничные направления в науке.

Тамбов Святовское озеро Фото: Социальная сеть ФотоКто

Местные жители уверяют, что вода здесь обладает целебными свойствами и, если в ней искупаться, все раны заживают. Подтверждений этому факту нет, а вот животный мир озера достаточно богат и разнообразен. По словам Виктора Проклова, заместителя директора дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения, здесь обитают и рыбы, и земноводные, а также почти 20 видов водных макробеспозвоночных. Кроме того, в озере и его окрестностях насчитывается около 30 видов птиц, даже рептилии. А объясняется такое разнообразие тем, что в районе озера сходится несколько различных экосистем.

Путешествие до озера может быть интересно тем, кто ищет приключений. При поездке на общественном транспорте из Тамбова надо выходить на остановке «Дом ветеранов», от парк-отеля «Амакс» добраться до него можно только пешком, по весне путь затруднен выходом грунтовых вод, вокруг водоема территория заболочена. Тем не менее здесь есть несколько уютных мест для стоянки, где можно удобно расположиться, устроить пикник и отдохнуть.

Носок-спаситель

У каждого города Тамбовской области есть своя визитная карточка. В Рассказово это знаменитые на всю Россию шерстяные вязаные носки и трикотаж, который пользуется большой популярностью в последние годы. Исконный «теплый промысел» рассказовцев и в наши дни остается для немалого числа жителей единственным доходом и зачастую становится семейным делом. А в 1990-е годы благодаря вязанию город выживал — шерстяной носок грел и кормил практически всё население, от школьников до пенсионеров.

Рассказовские носки стали одним из известных региональных брендов, наряду с мичуринскими яблоками, тамбовской картошкой и окороком. Как говорят местные жители, их носки покупают даже финны, причем крупными партиями. Вязаные изделия продаются на городском рынке в Рассказово, в областном центре, а также в интернете — на сайтах местных производителей, которых в Сети немало. Цена за пару — от 50 до 300 рублей. Зависит она не только от способа производства — машинной или ручной вязки, но и от высоты носка, сложности работы.

Тамбов Музей носка в Рассказово Фото: Информационно-туристический портал Тамбовской области

Конечно, сейчас труд местных вязальщиков упрощают импортные машины — один носок можно изготовить всего за несколько минут. Однако главная особенность рассказовских носков — их не просто вяжут, но и валяют, что делает изделие особенно теплым, почти как валенки. По словам главы Рассказово Алексея Колмакова, развитие этого промысла обеспечивает занятость значительной части жителей.

— Это очень тяжелая работа, не каждому по плечу, — говорит он. — Мастера много делают для того, чтобы город наш жил, за что я им и благодарен.

Вязаными изделиями из Рассказово могут похвастаться многие известные люди, в их числе министр культуры Владимир Мединский, летчик-космонавт Сергей Волков, многие звезды эстрады и шоу-бизнеса. В 2013 году символу Рассказово отвели в городской библиотеке особое место — здесь открыли единственный в стране музей вязаного носка.

Здесь можно проследить всю историю развития промысла в городе — от прялок и старинных крючков до современной вязальной машины. Собирали экспонаты с миру по нитке. Самым старым носкам в коллекции — более 80 лет, самый большой экспонат — 130-сантиметровый носок, который изготовили тамбовчане в 2012 году на Покровской ярмарке. Каждый тогда мог собственноручно провязать несколько рядов. А самый маленький носочек, который надо еще постараться найти, — всего 5 см в длину.

Почти вся экспозиция, а это более 300 экспонатов, создана местными жителями. Здесь и вязаные бутылки, и даже банки с вязаными в них соленьями. А в уголке русской избы можно посмотреть на приспособления для вязания, которые были неотъемлемой частью «бабьего дела» с самого основания Рассказово.

Тамбов Рассказовские мастерицы Фото: vk.com/Группа проекта «Рассказово — столица вязания»

Есть тут подарки и из других регионов: мастерицы Майкопского района Адыгеи прислали ажурные следки и пинетки, жители Воронежа, Шацка и Самары — свои традиционные изделия, а недавно прибыл подарок из Словакии — необычная ваза в виде носка. Есть в музее и особый экспонат — трехпалые варежки, которые отправляли на фронт. На одной варежке отдельно вывязывали большой и указательный пальцы, чтобы было удобно нажимать на курок во время стрельбы. Одно из главных преимуществ музея — на всё это носочное разнообразие можно не только смотреть — иначе как ощутить тепло рук, которые его создавали? Экскурс в историю и современность носочного дела можно совершить бесплатно с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 по адресу: Пушкина, 12.

Кончина тамбовского волка

Был когда-то в Тамбове и Музей тамбовского волка, куда обязательно заглядывали туристы. Экспонаты буквально по крупицам начала собирать в 2004 году автор проекта Татьяна Ведехина. Местом его обитания был Технический университет, а символом стал белый крылатый волк. В собрании хранилось более 200 экспонатов научного, исторического и художественного характера. Музей начал обретать известность и обрастать редкостями, но в 2006 году почти все фонды были уничтожены пожаром во время гастролей в Брянске. С тех пор он фактически прекратил существование.

Тамбов Резная фигура лесного зверя в пригородном лесу Фото: Софья Макеева