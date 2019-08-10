Копия для народа: как восстанавливают взорванный при Сталине кремль

Костромской кремль — исторический памятник и архитектурная доминанта города — стал жертвой послереволюционной антирелигиозной борьбы, его уничтожили в разгар «безбожной пятилетки». Когда через несколько десятилетий одумались, от памятника не осталось даже руин. Сегодня соборная колокольня вновь возвышается над городом, храмовый комплекс постепенно обретает утраченные формы. О том, каким кремль был и каким станет, — в материале «Известий».

Провинциальный шик

Кремль на протяжении нескольких столетий был культурным и историческим ядром Костромы. Его построили в XV веке на высоком холме на берегу Волги. Внутри находились боярские дворы, а снаружи к крепостным стенам примыкали слободы. При Иване Грозном был воздвигнут главный храм и первое каменное здание в городе — величественный Успенский собор. Именно в нем находилась чудотворная Феодоровская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых святынь Русской православной церкви. Алтарная часть собора была обращена не с запада на восток, как в других храмах, а на север — к месту обретения иконы. Для русского зодчества это практически нонсенс.

Постепенно территория кремля застраивалась. В конце XVIII века был сооружен новый вход — вычурные триумфальные ворота, над которыми нередко посмеивались, называя их образцом провинциального шика. Тогда же построили Богоявленский собор с 64-метровой колокольней, которая стала самым высоким сооружением дореволюционной Костромы. Позже в нее поместили часы тульской работы, бой которых был слышен из любой части города.

кост С XV века Кремль на протяжении нескольких столетий был культурным и историческим ядром Костромы Фото: Портал государственных органов Костромской области

— Наш кремль уникален как яркий пример костромской архитектуры. Этот комплекс, жемчужина Костромы, отличал город и был его визитной карточкой. И, конечно, прекрасен был Успенский собор с грушевидной барочной формой глав, — рассказала Наталья Майорова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Костромского госуниверситета. — Когда пароходы поднимались вверх по Волге, то первое, что видели прогуливающиеся по палубе, — это блеск куполов костромских церквей. Говорили, что звон колоколов с колокольни собора был слышен даже в Ярославле.

Кремль обязательно посещали все официальные лица, приезжавшие с визитом в Кострому. Там побывали и четыре последних российских императора. Судьбу крепости предрешил 1917 год. После революции кремлевские храмы не давали покоя большевикам: сначала церкви передали обновленцам, затем закрыли, а позже в Успенском соборе устроили зернохранилище. Летом 1934 года кремль был уничтожен. Чтобы полностью разрушить его ансамбль, потребовалась целая серия взрывов. Кирпич и щебень от кремлевских храмов позже был использован для нужд индустриализации при постройке льнокомбината.

Успеть до взрыва

О восстановлении костромского кремля активно заговорили во времена перестройки. Архитекторами был создан проект воссоздания памятника на основе чертежей XIX века и фотографий начала XX века. Помогли и рисунки двух художников — неких Чудакова и Чижова, которые перед взрывом с риском для жизни запечатлели древние строения. Куда сложнее оказалось перейти от слов к делу. Как обычно, во главу угла встал денежный вопрос.

костр Летом 1934 года кремль был уничтожен серией взрывов Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

На помощь пришел российский меценат Виктор Тырышкин, который взял строительные расходы на себя. Среди проектов, до этого им реализованных, — восстановление храмов в Рыбинске и Переславле-Залесском, возведение кафедрального собора в Ярославле, а также реставрация многих других монастырей, школ и больниц. Строительство кремля в июле 2015 года благословил патриарх Кирилл, который лично приезжал в Кострому с визитом, чтобы освятить закладной камень.

костр Строительство кремля в июле 2015 года благословил патриарх Кирилл, который лично приезжал в Кострому с визитом, чтобы освятить закладной камень Фото: Портал государственных органов Костромской области

— Мы будем молиться, чтобы как можно скорее был воздвигнут Успенский исторический кафедральный собор, а вместе с ним и Костромской кремль. Чтобы укреплялись вера, духовная жизнь и нравственные основы бытия жителей Костромы и всей Костромской области. Поскольку памятник имел не только местное значение, то совершенно очевидно, что это деяние будет иметь добрые последствия для всего нашего народа, — сказал во время визита в Кострому патриарх.

64 метра над уровнем земли

Крепость была большой, занимала значительную часть города, и речь, конечно, не идет о восстановлении всех кремлевских стен, башен и зданий. Будет возведен лишь храмовый комплекс, в частности Успенский собор и соборная колокольня. Пока в России немного примеров воссоздания памятников такого масштаба.

Кремль станет одновременно и религиозным, и туристическим объектом. Обещают, что в комплекс будет свободный доступ, а на колокольне для всех желающих откроется смотровая площадка.

— Здесь будет кафедральный собор, то есть главный храм Костромской епархии. Сюда сместится центр религиозной жизни города. А для тех, кто интересуется культурой, архитектурой и историей, кремль станет туристическим объектом. Храмовый ансамбль воссоздается в точности таким, каким он был до разрушения. Кроме того, на территории комплекса планируется создание музея , — рассказал иерей Николай Попов, руководитель информационно-просветительского отдела Костромской епархии. — Воссоздание храмового ансамбля Костромского кремля важно и с точки зрения восстановления исторической справедливости. С его разрушением Кострома лишилась части своего архитектурного облика. Сейчас этот облик городу возвращается. Мы надеемся, что кремль вновь станет одним из символов города, узнаваемым далеко за пределами Костромской земли.

kostr Проект воссоздания Костромского кремля Фото: kreml-kostroma.ru

Строительством Костромского кремля руководит архитектор высшей категории Алексей Денисов, который ранее участвовал в реставрации стен и башен Московского Кремля и здания Большого театра. Строящиеся храмы, по его словам, будут максимально соответствовать оригиналу. Единственное исключение — внутри 64-метровой колокольни появятся два лифта, чтобы на вершину могли подняться люди с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас там уже установили 16 колоколов, отлитых в городе Тутаеве. Обещают установить и часы, которые некогда украшали старый кремль. Они будут исполнять мелодию «Славься» из оперы Глинки «Жизнь за царя». Таким образом, голос Костромы станет узнаваем, как узнаваем голос Спасской башни Московского Кремля.

С Лениным по соседству

Стройплощадка будущего кремля находится рядом с популярным у костромичей местом прогулок — городским парком, а также памятником Ленину, который по иронии судьбы когда-то был установлен на пьедестал, предназначавшийся для монумента в честь 300-летия дома Романовых. Хотя вождь мирового пролетариата почти целый век взирает на прохожих с высоты своего постамента, разговоры о его сносе не прекращаются. Новый виток слухов связан и со строительством кремля. Как рассказали «Известиям» в костромской епархии, вопрос об изменении статуса парка или о сносе фигуры Ленина епархия поднимать не будет в надежде, что решение о судьбе памятника в будущем вынесет общественность .

— Памятник Ленину как создателю советского государства — это часть нашей истории, — считает историк Наталья Майорова. — Нам не нужно ее вычеркивать, не нужно пытаться забыть те 70 лет, которые были. В любом историческом явлении есть и положительное, и отрицательное. И Ленин, и кремль — это символы своих эпох.

kostr Стройплощадка кремля находится рядом с популярным местом прогулок — городским парком, а также с памятником Ленину, который был установлен на пьедестал, предназначавшийся для монумента в честь 300-летия дома Романовых Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov