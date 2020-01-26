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Отмороженный: канадский курорт не для вегетарианцев

Чем заняться туристу в Банфе
Фото: Global Look Press/Michele Westmorland
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Отмороженный: канадский курорт не для вегетарианцев
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2020-01-22 15:53:11
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О Банфе, что в канадской провинции Альберта, нужно рассказывать с интонацией сказочника. «Где-то там у подножия величественных Скалистых гор, в окружении голубых озер, сверкающих ледников, горячих дымящихся источников и густых лесов находится маленький город, где живет настоящая зима». Тем не менее «Известия» попробовали описать заокеанские красоты без лишних прикрас, но максимально правдиво.

Что посмотреть

Национальный парк Банф

В начале XX века Банф был популярен только у богатых европейских туристов, которые путешествовали через Атлантику на пароходах, а прибыв в Канаду, двигались дальше на запад по железной дороге. Поездка по национальному парку спустя век не стала менее дешевой, однако Банф — один из самых посещаемых природных мест в мире. В парке можно как передвигаться на автомобиле, так и гулять пешком. Но правила довольно строги — рекомендации по посещению составлены с учетом того, что он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Стоимость дневного посещения — 10 канадских долларов.

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Фото: Global Look Press/Mara Brandl

Озеро Луиз

Водоем образовали ледники, талые воды питают озеро до сих пор, этим и объясняется его волшебный аквамариновый цвет. Наибольшую интенсивность окраска приобретает в августе, но и зимой в обрамлении снежных лесов Луиз выглядит необычайно. Вокруг озера проложено большое количество тропинок, по ним можно гулять пешком, скакать на лошади, мчаться на собачьих упряжках. Но большинство визитеров приезжают зимой к озеру Луиз ради катания на лыжах и сноуборде на соседнем курорте.

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Озеро Морейн

Если внимательно рассмотреть старую канадскую двадцатку, ходившую до 1979 года, на одной из сторон купюры можно увидеть изображения чудесного пейзажа, известного почти всем. Это одно из красивейших мест на планете — озеро Морейн в долине Десяти вершин. И без того знаменитый водоем прославили в последние годы инстаграмеры, именно они ввели в моду фотографироваться в весельных лодках на фоне скалистых гор. Озеро находится на высоте 1885 метров, оно сковано льдом вплоть до июня. Поэтому зимой лучше прихватить беговые лыжи и опробовать лыжню, проложенную неподалеку. К тому же с конца ноября до апреля доступ к озеру запрещен из-за высокой опасности схода лавин.

Каньон Джонсон

Зимой нижний и верхний водопады в каньоне замерзают, и это лучшее время, чтобы увидеть природные ледяные скульптуры. В поход лучше отправиться вечером, когда подсветка дает ощущение настоящей зимней магии. Существует два маршрута: короткий — 2,4 км к нижнему водопаду, и длинный — 4,8 км, ведущий к верхнему. По дороге оборудованы несколько смотровых площадок, с которых весьма удобно разглядывать ледяные башни высотой 30 метров, глыбы и сосульки. Для прогулки лучше взять напрокат зимние шипованные ботинки.

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Фото: Global Look Press/Keith Levit

Горячие источники

Коренные жители Канады долгое время держали в секрете свои горячие источники и предпочитали монополию на прием природных ванн. Но в 1884 году всё изменилось, когда подземные горячие ключи обнаружили европейцы. Теперь здесь открыта круглогодичная здравница, в которой можно провести целый день в неге и умиротворении. Горячие воды полны минералов — сульфатов, кальция, магния, натрия и других. Температура воды в бассейне комплекса колеблется от 37 до 40 ºC.

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Что попробовать

Веганам будет сложно, поскольку провинция Альберта славится своей говядиной, которую местные повара готовят весьма близко к совершенству. Из необычных мясных блюд стоит попробовать стейки из бизона с гарниром из бобов и десерты из ягод ирги — Saskatoon berries. Еще один известный местный продукт — мед, Альберта пятый по величине регион в мире по его производству.

Где поесть

The Grizzly House

В «Доме у Гризли» предлагают весьма эклектичное меню — выбор будет стоять между фондю, стейками из местной говядины, а также блюдами из мяса кабана, крокодила, гремучей змеи и лягушек. Сделав заказ, стоит осмотреться по сторонам — The Grizzly House легендарное место, функционировавшее в 60-х годах как ночной клуб. С тех пор на столах еще стоят телефоны, по которым можно позвонить другим посетителям ресторана.

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Фото: Global Look Press/Media Drum World

Walliser Stube в Fairmont Chateau Lake Louise

Вечер канадского сибарита стоит начать уже за аперитивом в баре Fairview, с панорамными окнами на горную гряду. А уже затем перебраться в уютный ресторан Walliser Stube, где гурманам предлагают альпийские блюда и специалитеты. Поразит энотека, вмещающая более пяти сотен бутылок.

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Sky Bistro

Лучшее, что есть в меню — ароматные, такие румяные, жирные ребрышки. Впрочем, говяжьи стейки «блэк ангус» тоже чудо как хороши. И всё это подают на высоте почти 2280 метров, на вершине Серной горы в панорамном бистро, добраться до которого можно на подъемнике The Banff Gondola.

Что-то необычное

Columbia Icefield Glacier Discovery Centre

Ледяные поля когда-то покрывали большую часть гор в Западной Канаде. Былые масштабы уже не те, с веками ледник заметно уменьшился, тем не менее ледяное пространство еще вполне способно вызвать WOW-эффект. Это по сей день самое большое ледяное поле в Скалистых горах, окруженное самыми высокими вершинами национального парка Джаспер. Изучив экспонаты и информационные табло в центре ледника, рекомендуется сесть в монструозный автобус и отправиться в пеший тур по леднику Атабаска с гидом. Квинтэссенцией трехчасовой прогулки станет стеклянная смотровая площадка Sky Walk протяженностью почти в 1 км, подвешенная над долиной Санвапта.

Не забыть:

► Прокатиться на собачьих упряжках по замерзшим озерам

► Попробовать поймать рыбу в проруби

► Погулять на снегоступах по свежевыпавшему снегу

► Проехать от Джаспера до озера Луиз по Айсфилд Парквей

► Заняться айсклаймбингом и забраться на водопад

► Сфотографировать Банф-авеню на фоне Каскадной горы

► Отправиться на зимнее сафари в национальный парк Джаспер

► Заглянуть в пещеру в Банфе

► Покататься на горных лыжах на одном из трех курортов

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