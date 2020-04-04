Там, где начинается новый день, где постоянно беснуются ветра, где встречаются два океана (Северный Ледовитый и Тихий), где зима длится долгих восемь месяцев, находится один из самых больших национальных парков России — Берингия. Когда-то давно так называлась суша, соединяющая Азию и Северную Америку, но ушедшая под воду несколько тысячелетий назад. Это край китов и белых медведей, фьордов и тундры, лютой стужи и радушных людей. «Известия» напоминают о необходимости соблюдения строгих мер по самоизоляции и предлагают совершить виртуальное путешествие в этот удивительный уголок Чукотки.

Где это вообще?

Чукотский полуостров — край земли, как он есть. Причем край официальный — с востока. Здесь кончается Евразия и континентальная часть нашей страны, дальше только острова «сегодня» и «завтра» — российский Ратманова и американский Крузенштерна. До Аляски два гребка на веслах — всего 80 км. Парк находится на территории Чукотского автономного округа и включает в себя пять уникальных, отдельно расположенных участков в Арктике — «Колючинский», «Чегитунский», «Дежневский», «Мечигменский» и «Провиденский».

Т1 Моржи на лежбище, Чукотский полуостров Фото: РИА Новости/Андрей Шапран

Кто открыл эти земли?

Несмотря на то что море и пролив между двумя континентами носят имя Витуса Беринга, побывавшего здесь в 1728 году, их надо было бы назвать в честь Семена Дежнева. Его экспедиция прошла мимо «богатой соболями страны Анадырь», где жили чукчи и эскимосы, через этот пролив, и, вероятно, достигла Аляски в 1648 году. Записи об открытии пролива до общественности дошли не сразу, долгое время они хранились в Якутском остроге. В честь Семена Дежнева в 1898 году по инициативе Русского географического общества переименовали мыс Восточный.

Фото: РИА Новости Семен Дежнев

Что посмотреть?

Казалось бы, в таком месте, кроме льдов и туманов, особо ничего и нет. Но одних только географических «галочек» можно поставить на собственную карту путешествий несколько.

Линия перемены дат

Начнем с того, что здесь планета начинает свой очередной суточный виток, совсем неподалеку проходит 180-й меридиан, совпадающий с линией перемены дат. Поэтому в теории можно путешествовать во времени на лодке, просто двигаясь по проливу туда-сюда между островами Ратманова и Крузенштерна. На деле, конечно, всё не так эффектно, как на словах, расстояние между островами всего 4 км. Впрочем, официальное пересечение линии перемены дат весело отмечается на всех судах — от круизных до яхт.

Т2 Остров Врангеля, где проходит 180-й меридиан Фото: РИА Новости/Вера Костамо

Мыс Дежнева

Многие помнят, что Семен Дежнев был исследователем Сибири, первооткрывателем Колымы, пролива между Азией и Америкой, казачьим атаманом и даже торговцем пушниной. Мыс зовется еще Большим Каменным носом или Чукотским носом, как больше нравится. Он круто обрывается вниз острыми скалами, из-за чего осмотреть его с воды можно только в летние месяцы. Кстати, памятник-маяк первопроходцу, стоящий на высоте 100 м над уровнем моря, не находится на географической точке мыса. У мыса Дежнева встречаются два океана — Северный Ледовитый и Тихий.

Т2 Памятник-маяк в честь первооткрывателя мыса, путешественника Семена Дежнева Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Бухта Провидения

Это название из приключенческих книжек будоражит воображение. И оно рисует туманы над проливом Сенявина, скалистые фьорды, дымящиеся горячие источники, спокойные воды. Всё точь-в-точь, как вы и представили. Бухта в Анадырском заливе не раз спасала корабли, укрывшиеся здесь и пережидавшие бури и зиму. Провиденский участок парка — самый красивый и самый таинственный. Здесь на острове Итыгран находится Китовая аллея — коридор из костей гренландских китов, заканчивающийся лабиринтом . Легенды молчат, археологи разводят руками. Никто не знает, зачем и кто это соорудил.

Т3 Фото: Россия без нас/russiawithout.me/Василий Митрофанов

Село Лорино

На берегу Мечигменской губы издавна жили китобои и оленеводы, и ознакомиться с их бытом здесь можно без всяких туристических прикрас. Местному населению до сих пор разрешено охотиться на китов, поскольку это основа их пропитания. К китобоям можно при желании присоединиться на охоту или на разделку туши (предупреждаем: зрелище довольно кровавое). Квота выдается на 120 китов в год, в Лорино добывают почти половину от этого числа. А после всего увиденного можно отлежаться в теплой воде — здесь бьют горячие ключи.

Т4 Дети играют в баскетбол на спортивной площадке у здания лоринской школы в селе Лорино Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Кто обитает в национальном парке Берингия?

В местных водах довольно вольготно, несмотря на разрешенный китобойный промысел, живут киты. С борта любого судна, даже прогулочного можно увидеть серых китов, гренландских, кашалотов, ивасевых — сейвалов, горбатых, иногда даже редких японских, нарвалов и финвалов. Их традиционные арктические соседи — нерпы, моржи, ларги, сивучи. Полноправными хозяйками в местной акватории себя считают косатки. Национальный парк является домом для многих арктических млекопитающих и птиц — всего 34 реликтовых и эндемичных вида, включая снежных баранов, полярных волков, росомах, горностаев. Белые медведи здесь обустраивают родовые берлоги, моржи — обживают лежбища, особенно их много на мысе Кенискен, белые гуси, белоклювые гагары, полярные крачки, орланы-белохвосты— галдят в гнездах и на птичьих базарах.

Т5 Белая медведица с медвежатами в бухте Драги на острове Врангеля Фото: РИА Новости/Вера Костамо

Интересный факт: Самая восточная точка России имеет западную долготу, поскольку Восточная Чукотка находится в Западном полушарии.

Как туда добраться?

Любые посещения парка возможны только при наличии разрешения. Его оформляют на официальном сайте. Один из способов оказаться на краю света — примкнуть к экспедиции или забронировать круиз. Доступны и туры , которые стартуют либо из села Лаврентия, куда из Анадыря в хорошую погоду летает самолет, либо из поселка Провидения. Лучшее время для поездки — с июля по сентябрь, когда происходят миграции морских животных, а погода позволяет путешествовать по морю.

Т6 Анадырь, Чукотка Фото: ТАСС/Артем Геодакян