Крыша мира: путешествие на самую северную точку Европы

355 лет назад итальянский путешественник впервые достиг Нордкапа — самой северной точки Европы. Сегодня эта скала в Норвегии принимает сотни тысяч туристов со всего мира. Корреспондент «Известий» тоже отправился на Нордкап, чтобы понять — зачем все туда едут .

Не самая северная

Если набрать в поисковике запрос «самая северная точка Европы», то ответом будет Нордкап. Это мыс в Норвегии на острове Магерёйя. Хотя надо признать, что и севернее есть еще земли. Например, архипелаг Шпицберген.

Но даже если не брать острова, то справа от Нордкапа мыс Киннарудден и слева мыс Кнившелльодден врезаются в Баренцево море на полтора километра дальше.

крыша мира Фото: Global Look Press/Svenja Wüstemann/imagebroker

Так почему же вся слава самого северного места досталась именно Нордкапу? Ответ прост — туда легко добраться. Первый путешественник — итальянский священник Франческо Негри — достиг Нордкапа еще в 1664 году. Потом тут побывали многочисленные экспедиции, а с ростом туризма в мире в прошлом веке на Нордкапе начали появляться и обычные путешественники с рюкзаками за спиной.

Норвежцы не стали оставлять Нордкап доступным лишь кучке экстремалов, а проложили на мыс прекрасную дорогу, построили у обрыва пятиметровый глобус и начали продавать сертификаты о посещении «самой северной точки Европы». А дальше народная молва и маркетинг сделали свое дело — на Нордкап потянулись туристы со всего мира, и теперь эту скалу посещает около 200 тыс. человек ежегодно, что приносит Норвегии неплохой доход .

Дорога по Заполярью

Свой путь на Нордкап я начал в Мурманске. В местной прокатной компании арендовал Renault Logan 2018 года выпуска (15 000 рублей на семь дней) и оформил гринкарту — европейский аналог нашего ОСАГО (2700 рублей). За дополнительные 700 рублей автомобиль пригнали в аэропорт Мурманска, куда в 4 утра я прилетел из Москвы.

Летом в Заполярье полярный день, поэтому стартовать в Норвегию ночью — одно удовольствие, машин мало, а светло как днем.

крыша мира Фото: Global Look Press/Patrick Pleul/ZB

От Мурманска до норвежской границы ведет отличная трасса «Кола». 200 км можно преодолеть часа за три. Большая часть дороги проходит по Печенгскому району Мурманской области. Около 100 лет назад это была территория Финляндии, благодаря чему страна имела выход к Баренцеву морю. Тогда же тут начали добывать никель.

Во время Великой Отечественной войны здесь проходили одни из самых ожесточенных боев в Заполярье: гитлеровцы стремились захватить Мурманск, в порт которого приходили Арктические конвои с техникой от союзников. Но захватить советский город фашистам не удалось, а в 1944 году Красная армия выбила их из этого района, после чего территория отошла к СССР.

Поэтому сейчас на пути встречается огромное количество памятников защитникам Заполярья. А еще здесь огромное количество военных баз, оставшихся со времен СССР. Собственно, тогда на эту территорию попасть было не так просто — ведь здесь Советский Союз напрямую контактировал с НАТО, членом которого Норвегия стала в 1949 году.

Самая северная граница России

Протяженность российско-норвежской границы — 196 км. Из них 153 км проходят по реке. Примерно за 50 км до границы на трассе будет первый КПП, где проверят паспорт и осмотрят автомобиль. Эти данные по рации передадут на следующий КПП, и не дай бог вы не приедете туда или прибудете в меньшем составе — проблем не избежать.

После распада СССР граница начала открываться: тогда норвежцы активно ратовали за демонтаж советских заграждений. Мы всё снесли, и наступила российско-норвежская идиллия. Но в 2015 году сами норвежцы начали возводить тут забор. Правда, ограждались они не от россиян, а от беженцев с Ближнего Востока.

В то время сирийцы, афганцы, иракцы и граждане прочих стран именно в этом месте пытались попасть в Норвегию. Они ехали в приграничный город Никель, покупали там у местных велосипеды (пешее пересечение российско-норвежской границы запрещено) и отправлялись в Норвегию, где просили убежище.

Когда в феврале 2016 года в 10-тысячном Киркенесе (приграничный норвежский город) скопилось 5 тыс. беженцев, в Норвегии изменили закон о предоставлении убежища: они просто запретили предоставлять его тем, кто попал в страну с территории России. После этого поток беженцев через российско-норвежскую границу прекратился .

крыша мира Строительство забора на норвежско-российской границе Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Граница открыта с 8 до 21 (с 7 до 20 по норвежскому времени). Это стоит учитывать при планировании маршрута, так как в случае опоздания придется ждать, а выйти из машины размять ноги вам не дадут: пограничная зона, не положено. Да и гулять особо негде, километров за тридцать до пограничного КПП «Борисоглебск» вдоль трассы начинается забор с вышками и камерами, который продолжается до самой границы.

Если приехать одним из первых, то на прохождение границы уйдет минут 20–30. Норвегия хоть и не входит в Евросоюз, но является участником Шенгенской зоны, поэтому для въезда достаточно действующей шенгенской визы. Из документов на машину смотрят свидетельство о регистрации и грин-карту. А вот водительское удостоверение ни разу нигде не спросили (но оно у меня есть — и российское, и международное).

Еще важно помнить, что ввоз молочной и мясной продукции на территорию Норвегии запрещен — норвежцы очень строго это контролируют. Можно везти лишь консервы, напитки и хлеб. А бензина разрешено ввозить в канистре не более 10 л. Так что лучше всего заправиться на трассе в российском городе Заполярный, там есть две заправки, после чего придется позабыть о бензине по 45 рублей. В Норвегии литр 95-го стоит 127 рублей.

По пути с оленями

Норвежская приграничная территория — полная противоположность российской. Здесь нет военных баз (либо они отлично замаскированы), нет забора, нет камер, зато есть небольшие гостиницы, кемпинги, озера с лодочками.

Норвежские дороги ровные, но очень узкие. И практически без обочин. А еще на них много оленей: животные пасутся вдоль трассы и вальяжно переходят дорогу, не особо обращая внимание на автомобили.

крыша мира Фото: Depositphotos

Машин на дорогах в этой части Норвегии мало, поэтому ехать одно удовольствие. А для остановок есть специально оборудованные площадки. Причем это не просто полянки с мусорным контейнером, а реально оборудованная стоянка: обычно там есть столики с лавочками, стенд с информацией о той местности, где вы сейчас находитесь, и туалет, где очень чисто и есть бумага с салфетками.

Разрешенная скорость на дорогах Норвегии — 80–90 км/ч. Оштрафовать могут за превышение даже на 1 км/ч (к слову, штраф — 600 крон, 4500 рублей). Хотя, проехав по Норвегии примерно 2500 км, я видел полицейскую машину только один раз. Но с другой стороны, шансов разогнаться выше 90 км/ч практически нет: дороги хоть и ровные, но постоянно петляют вдоль рек, озер, фьордов.

От норвежской границы до Нордкапа — около 600 км. Самая интересная часть пути начинается после города Лаксэльв, когда дорога поворачивает строго на север и идет вдоль фьорда.

Нордкап расположен на острове Магерёйя . Раньше добраться туда с материка можно было лишь на пароме, но в 1999 году норвежцы прорыли на Магерёйю тоннель. Это солидная конструкция длиной 6700 м, а опускается под водой на 212 м.

Но не это главное. Сначала проезд по этому тоннелю был платным. Но в 2012 году затраты на строительство тоннеля окупились, тогда шлагбаумы снесли, и проезд стал бесплатным .

Конец земли

Название острова Магерёйя с норвежского можно перевести как «бедный». Он и правда такой: тут практически нет никакой растительности, хотя стада оленей пасутся и в этой скудной местности. Но поселения на острове есть. Крупнейший город — Хоннингсвог.

В середине 1990-х с ним произошла интересная история: местные жители долго добивались того, чтобы их населенному пункту присвоили статус города. В 1996 году Хоннингсвог этот статус получил, но год спустя правительство Норвегии приняло закон, по которому городом населенный пункт считается лишь в том случае, если там живет более 5000 жителей. В Хоннингсвоге проживает меньше 2500 человек. Тогда для Хоннинсвога сделали исключение, и теперь это самый маленький город Норвегии, а заодно и самый северный город в мире.

крыша мира Фото: Global Look Press/Patrick Pleul/ZB

Когда-то это был город рыбаков, но с развитием туризма на Нордкапе облик его изменился. Теперь здесь сплошные апартаменты, а большая часть жителей занята в сфере обслуживания путешественников. Именно сюда приходят и круизные лайнеры, пассажиров которых потом отвозят на Нордкап на автобусах. Автопутешественники же заезжают в Хоннинсвог, чтобы заправиться бензином и закупиться продуктами — тут есть огромный супермаркет.

От Хоннингсвога до Нордкапа 35 км. При въезде на мыс придется заплатить за парковку — 2115 рублей за сутки за авто и одного человека. Фактически Нордкап — это единственная природная достопримечательность Норвегии, за посещение которой придется платить .

Лучшее время для посещения Нордкапа — лето. С середины мая по конец июля здесь никогда не заходит солнце. Но и в августе полярный день продолжается, так как солнце лишь немного касается горизонта, после чего снова начинается восход .

Мыс Нордкап — это плато, возвышающееся на 307 м над уровнем моря. Географически Нордкап расположен примерно на 800 км севернее самой северной столицы мира — исландского Рейкьявика, на 330 км севернее Мурманска (крупнейшего города мира за Полярным кругом) и на 220 км севернее самого северного города России — чукотского Певека.

На мысе расположен информационный центр North Cape Hall, который работает до часа ночи и где есть бесплатный Wi-Fi. Там же находится часовня Св. Юханнеса (St Johannes Kapell) — самая северная в мире экуменическая часовня, где нередко проводятся свадьбы.

крыша мира Фото: Global Look Press/Angela to Roxel/imagebroker

На плато установлен гигантский глобус, символизирующий окончание земли, — любимое место для фотографий всех путешественников, приезжающих на Нордкап. А еще тут есть тайский храм . Дело в том, что в 1907 году Нордкап посетил король Таиланда Чулалонгкорн. Спустя сто лет в честь этого события власти Таиланда открыли на «самой северной точке Европы» храм.

Кстати, если есть желание (и погода позволит), то до самой северной точки Европы — мыса Кнившелльодден — можно дойти пешком. По времени это где-то 6–7 часов в обе стороны . Говорят, с Кнившелльоддена открывается лучший вид на Нордкап.

И о ценах. Норвегия — очень дорогая страна. Стоимость кемпинга рядом с Нордкапом в сутки начинается от 10–12 тыс. рублей. Если повезет, можно снять за 8–9 тыс. рублей. Поэтому неудивительно, что многие ночуют либо в машинах, либо в палатках — их, кстати, можно ставить практически везде.

Но ни ветер, ни цены не останавливают туристов от путешествия на север Норвегии. И пусть это фейковая точка из «самых-самых», путешественники нашли оправдание своим визитам сюда — это самая северная точка в Европе, куда можно добраться на автомобиле. И этот статус у Нордкапа вряд ли кто-то сможет отобрать в ближайшее время.