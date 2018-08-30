Огонь среди камней: ужас и величие вулканов Камчатки

Вулкан Корякская Сопка, высота 3456 м. Название этого каменного исполина конической формы связано с коренным народом, населяющим полуостров, а также Магаданскую область и Чукотку. Вулкан представляет большой интерес для ученых (он в списке 16 исследуемых Международной ассоциацией вулканологии и химии земных недр) в связи с опасной близостью к населенным пунктам. Жители Петропавловска-Камчатского часто называют вулкан городским — он всего в 35 км от городской черты. Специалистам известно о шести извержениях вулкана — в 5050, 1950 и 1550 годах до н.э и в 1890, 1926 и 1956 годах прошлого тысячелетия. Последняя активность Корякского вулкана протекала в 2008-м — местные жители наблюдали мощный выброс из трещины на западном склоне