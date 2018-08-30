Огонь среди камней: ужас и величие вулканов Камчатки

Вулкан Корякская Сопка, высота 3456 м. Название этого каменного исполина конической формы связано с коренным народом, населяющим полуостров, а также Магаданскую область и Чукотку. Вулкан представляет большой интерес для ученых (он в списке 16 исследуемых Международной ассоциацией вулканологии и химии земных недр) в связи с опасной близостью к населенным пунктам. Жители Петропавловска-Камчатского часто называют вулкан городским — он всего в 35 км от городской черты. Специалистам известно о шести извержениях вулкана — в 5050, 1950 и 1550 годах до н.э и в 1890, 1926 и 1956 годах прошлого тысячелетия. Последняя активность Корякского вулкана протекала в 2008-м — местные жители наблюдали мощный выброс из трещины на западном склоне
На весь экран
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Действующий стратовулкан Малый Семячик представляет собой короткий хребет из трех конусов, высота главной вершины 1560 м. На языке ительменов, населяющих полуостров, «шемечь» означает «каменная земля», отсюда и название. Последнее извержение случилось в 1952 году, в результате чего в кратере вулкана образовалось озеро Троицкого бирюзового цвета с высокой концентрацией кислоты и серы. Название самого кислого на планете озера дано по фамилии исследовавшего кратер советского вулканолога. Кстати, снимать озеро с близкого расстояния опасно для оптики камер из-за испарений плавиковой кислоты, присутствующей в составе воды. И тем не менее необычайно насыщенный цвет озера манит сюда фотографов со всего света
На весь экран
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Лавовый поток, образовавшийся во время извержения вулкана Плоский Толбачик (высота 3140 м) 2012–2013 годов. Пять лет назад это извержение поставило в опасность научную полевую базу «Толуд» — языкам лавы помешала лишь река. Рельеф местности значительно изменился после активности Толбачика — нагромождения лавы доходили до 15 м в высоту. Это извержение было первым в истории российской науки, которое удалось абсолютно точно предсказать. Лавовый поток обернулся экологической катастрофой — всё живое в радиусе десятков километров от Толбачика погибло
На весь экран
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Вид из вертолета на Толбачинские конусы, образовавшиеся во время большого толбачинского трещинного извержения 1975–1976 годов на территории Ключевской группы вулканов. Это извержение было предпоследним в истории массива. Ключевская группа вулканов — крупнейшая в России
На весь экран
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Автомобиль у подножия вулкана Толбачик. Ближайший населенный пункт — город Ключи — удален от вулканической группы на 60 км
На весь экран
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Вид на Восточный хребет. Эта горная система Камчатки состоит из хребтов Ганальские Востряки, Валагинский и Кумроч. Самая высокая точка находится на вулкане Шиш (2346 м). Длина системы более 600 км
На весь экран
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Карымская Сопка — один из самых активных вулканов Камчатки (высота 1468 м). Он расположен на Восточном хребте. С 1852 года зафиксировано более 20 извержений. Всего же, по данным ученых, за последние 8600 лет он извергался как минимум 49 раз. 500 лет назад Карымская Сопка вступила в очередную фазу активности, которая продолжается по сей день. При взрывах пепловые колонны могут подниматься на высоту до 7 км
На весь экран
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Карымское озеро кратерного типа расположено в кальдере (большой котел вулканического происхождения) вулкана Академии Наук. Глубина водоема — почти 100 м. На южном берегу есть термальные источники и пляж. При мощном подводном взрыве, вызванном извержением вулкана по соседству, в 1996 году в озере погибло почти всё живое
На весь экран
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Вулкан Жупановская Сопка — на восточной стороне Камчатского полуострова, высота 2923 м. Извергался, по оценкам ученых, 14 раз за последние 7 тыс. лет. Последняя деятельность его завершилась в марте 2016 года. Вулкан способен на новые извержения
На весь экран
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Авачинская Сопка — действующий вулкан высотой 2741 м. Как и его сосед вулкан Корякская Сопка, входит в список 16 самых опасных на планете. За последние 300 лет вулкан извергался 18 раз. В 1991 году в его кратере образовалась пробка лавы. По мнению ученых, ее может выбить в любой момент. Авачинская Сопка, пожалуй, самая популярная для восхождения вершина в регионе. Среднее время подъема — 6-8 часов. Первыми к кратеру поднялись члены кругосветки русского мореплавателя Отто Коцебу врач Генрих Зивальд, геолог Эрнст Гофман и физик Эмилий Ленц в 1824 году
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.