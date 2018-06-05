Пробуждение Фуэго

После того, как поток лавы в воскресенье сошел на один из населенных пунктов, что привело к гибели людей, власти ввели высокий уровень опасности на всей территории страны и максимально высокий, «красный», в трех департаментах: Чимальтенанго, Эскуинтла и Сакатепекес