Пробуждение Фуэго

Вулкан Фуэго считается одним из самых активных на территории страны. Он расположен всего в нескольких десятках километров от столицы Гватемалы
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Фото: REUTERS/Luis Echeverria
После того, как поток лавы в воскресенье сошел на один из населенных пунктов, что привело к гибели людей, власти ввели высокий уровень опасности на всей территории страны и максимально высокий, «красный», в трех департаментах: Чимальтенанго, Эскуинтла и Сакатепекес
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Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Извержение вулкана началось в воскресенье, 3 июня. Сейчас, по словам специалистов, вулкан выбрасывает пепел на высоту до 10 км
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Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Полицейский убегает после очередного выброса лавы из вулкана Фуэго
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Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Сначала сообщалось о семи погибших и почти 300 пострадавших, но к утру вторника, 5 июня, количество жертв увеличилось до 65 человек
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Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Всего, по оценкам специалистов, извержение затронуло почти 2 млн человек из 7 млн, проживающих в Гватемале
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Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Пожарные и спасатели ищут погибших и пострадавших недалеко от населенного поселка Сан-Мигель-Лос-Лотес, на который сошел поток лавы и грязи
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Фото: REUTERS/Fabricio Alonzo
Всего из опасных районов было эвакуировано около 3 тыс. жителей и туристов
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Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Ликвидировать последствия природного бедствия пожарным и спасателям помогают добровольцы. Оказать помощь также предложили в ООН
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Фото: REUTERS
Так выглядит один из населенных пунктов, пострадавших от извержения вулкана. Большое количество вулканической пыли и смог, окутавший окрестности Фуэго, затрудняют работу спасателей
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Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Это уже второе извержение вулкана с начала года — первое случилось в начале января
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В Гватемале продолжается извержение вулкана Фуэго — по данным на вторник, 5 июня, его жертвами стали почти 70 человек, пострадали больше 300. Власти объявили высокий, «оранжевый», уровень опасности на всей территории страны. Что сейчас происходит в зоне стихийного бедствия — в галерее портала iz.ru
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