До самого океана

Часть жителей гавайского Большого острова могут оказаться отрезанными потоком лавы, который течет к океану со стороны вулкана Килауэа — там объявлена тотальная эвакуация населения. Извержение вулкана продолжается на острове с начала мая — к этому моменту свои дома вынуждены были покинуть несколько тысяч жителей. В понедельник, 21 мая, стало известно, что лава достигла океана. Что сейчас происходит на Гавайях — в галерее портала iz.ru