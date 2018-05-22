До самого океана

В понедельник, 21 мая, стало известно, что потоки лавы преодолели больше 20 км, отделявшие вулкан от побережья, и попали в воды Тихого океана
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Фото: REUTERS/Terray Sylvester
Повышенная сейсмическая активность была зафиксирована на острове в начале мая, однако ситуация начала резко ухудшаться к середине месяца — в нескольких населенных пунктах была объявлена экстренная эвакуация
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Фото: REUTERS/Terray Sylvester
Взрывы лавы в окрестностях населенного пункта Пахоа
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Фото: REUTERS/Terray Sylvester
Офицеры национальной гвардии Гавайев замеряют уровень токсичных испарений в воздухе недалеко от населенного пункта Леилани-Эстейтс — его жители были эвакуированы одними из первых
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Фото: REUTERS/Terray Sylvester
Попадание раскаленной лавы в соленую воду привело к образованию нового токсичного облака. На фото: местные жители и туристы с борта судна снимают лаву, попадающую в океан
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Фото: REUTERS/Terray Sylvester
Извержение сопровождается образованием вулканических трещин и взрывами лавы. В воскресенье, 20 мая, стало известно о первом пострадавшем — брызги раскаленной лавы попали мужчине на ногу, когда он стоял на балконе своего дома
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Фото: REUTERS/Terray Sylvester
Журналисты в сопровождении офицеров национальной гвардии снимают поток лавы, который движется вниз, к побережью
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Фото: REUTERS/Terray Sylvester
Потоки лавы в окрестностях населенного пункта Пахоа — в 2014 году он уже был уничтожен во время одного из извержений
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Фото: REUTERS/Terray Sylvester
Многочисленные вулканические трещины привели к повреждению дорог. Кроме того, разрушено несколько десятков домов, однако страдает от вулканической активности в основном малонаселенная часть острова
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Фото: REUTERS/Terray Sylvester
После того, как лава блокировала одну из дорог, использовавшихся для эвакуации, а специалисты сообщили, что ее поток стал усиливаться, власти предупредили жителей части районов об обязательной эвакуации
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Фото: REUTERS/Terray Sylvester
Несмотря на силу извержения, специалисты говорят, что оно вряд ли приведет к человеческим жертвам, поскольку большая часть расположенных поблизости населенных пунктов уже была эвакуирована
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Часть жителей гавайского Большого острова могут оказаться отрезанными потоком лавы, который течет к океану со стороны вулкана Килауэа — там объявлена тотальная эвакуация населения. Извержение вулкана продолжается на острове с начала мая — к этому моменту свои дома вынуждены были покинуть несколько тысяч жителей. В понедельник, 21 мая, стало известно, что лава достигла океана. Что сейчас происходит на Гавайях — в галерее портала iz.ru
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