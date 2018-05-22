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Потоки лавы на Гавайях добрались до Тихого океана

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Фото: REUTERS/Terray Sylvester
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Потоки лавы из гавайского вулкана Килауэа достигли Тихого океана, преодолев расстояние в 24 км.

В результате смешения раскаленных потоков с соленой водой в воздух поднялось токсичное облако. Местные власти настоятельно просят жителей и гостей островов держаться подальше от вулкана и прилегающих районов.

Извержение Килауэа началось 3 мая. Оно сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. Потоками лавы уничтожено более 35 домов и построек. Около 10 тыс. человек эвакуированы с острова.

10 мая губернатор американского штата Гавайи Дэвид Иге объявил район Пуна зоной стихийного бедствия. Через шесть дней президент США Дональд Трамп направил штату помощь по запросу Иге. 

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