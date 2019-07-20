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Остров отопления: гейзеры, панки и киты в Рейкьявике

Чем заняться в столице Исландии летом
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Tobias Seeliger
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Остров отопления: гейзеры, панки и киты в Рейкьявике
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2019-07-18 18:28:37
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Рейкьявик — город сурового северного хюгге, жесткого юмора, беспробудного пьянства и странного, но крутого во всех отношениях искусства. В этой приполярной столице точно нужно задержаться дольше, чем на день. Особенно летом, исландским летом, конечно. «Известия» рассказывают, чем заняться в Рейкьявике.

Достопримечательности, мимо которых не пройти

Хальгримскиркья

Исландию многое роднит с известным шведским брендом — а именно зубодробительные, совершенно непроизносимые и трудно запоминающиеся названия. Хальгримскиркья — как раз тот самый случай. Лютеранская церковь, похожая на взлетающую ракету, по совместительству служит и самой высокой смотровой площадкой в городе (если не пожалеть 1000 крон — это около 500 рублей — и залезть под шпиль на высоту 74,6 м), теплым убежищем для уставших с дороги и концертным залом, причем не только для исполнения благочестивой музыки.

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Хальгримскиркья
Фото: Global Look Press/Robert Seitz

Harpa Concert Hall

«Харпу» Олафур Элиассон явно сотворил по образу и подобию детского калейдоскопа. Внутри здания чувствуешь себя как один из сверкающих стеклянных камней. Кажется, что лестницы парят в воздухе, свет, проникающий через огромные панорамные стены, меняет цвет стекол и дает ощущение иллюзии, как будто ты и правда попал внутрь волшебной трубы. В здании есть кинотеатр, конференц-залы и концертный зал, где часто играют Вагнера. На первом этаже — несколько кафе и отличные дизайнерские бутики. По Харпе каждый день проводят экскурсии, цена — 1500 крон (около 750 рублей), детям до 16 лет бесплатно.

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Harpa Concert Hall
Фото: Global Look Press/Matthias Graben
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Неожиданный взгляд на край тысячи озер

Рейкьявик находится всего в двух градусах к югу от Северного полярного круга. Поэтому здесь случаются весьма темные ночи — в день зимнего солнцестояния 21 декабря светло всего 4 часа 8 минут. Зато в зеркальный летний день солнце светит 21 час 11 минут.

Голубая лагуна

Самый известный геотермальный бассейн находится вне городской зоны Рейкьявика. Но ехать до Голубой лагуны (читай: большой общественной ванны) всего полчаса на автомобиле. Несмотря на популярность и дороговизну места — доехать сюда надо. Здесь и правда всё устроено природой и немного человеком — белесая, иногда голубая теплая вода, в которой можно сидеть прямо с бокалом морса или чего-нибудь покрепче с маской из белой полезной глины на лице, созерцая лавовые поля вокруг и счастливые лица, прибывших из Китая и Индии туристов.

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Фото: Global Look Press/Bruno Fahy

Музей пенисов

Кому-то когда-то пришло в голову начать собирать пенисы китов; много лет назад, когда в Исландии был разрешен китобойный промысел. Заспиртованные органы животных в формалине выглядят жутко. Задуманный как музей пенисов млекопитающих, живущих в северных морях, коллекция со временем пополнилась экспонатами от антилопы, жирафа и даже крокодила. Главный шедевр — половой орган кашалота длиной 1,7 м стоит посередине музея в огромной колбе, вокруг него всегда объяснимый ажиотаж. Человеческих экземпляров еще нет, можно стать первым и заполнить заявку соискателя прямо на выходе. За радость знакомства с органами просят 1500 крон.

Солнечный странник

Удивительный монумент, стоящий на набережной недалеко от здания Харпы и самых дорогих апартаментов в Исландии, похож на хребет кита и одновременно на остов лодки. Идеально вписывается своим минималистичным дизайном, придуманным Йоуном Гуннаром Аурнасонотом в окружающую среду и символизирует всё хорошее.

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Солнечный странник
Фото: Global Look Press/Dirk Bleyer
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Рейкьявик — одна из немногих столиц мира, из порта которой можно прямиком отправиться в море наблюдать за китами. В прибрежных водах живет более 20 видов млекопитающих — косатки, кашалоты, синие киты. Выходить в море можно круглый год, тур в среднем занимает три часа. Стоимость от 11000 крон (5500 рублей).

Где поесть

Dill

В инновационном нордическом меню сплошь авантюрная еда, с дичайшим миксом вкусов — тартар из оленя со свеклой, пицца с уткой. Это будет максимальный выход из гастрономической зоны комфорта. К десерту будет весело.

Grillmarkaðurinn

Здесь готовят блюда на гриле. Но только слабаки заказывают обычные стейки. В заведении знают толк в прожарке стейков из исландской лошади, кита и северного оленя. В меню есть различные бургеры — например, с лобстером.

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Фото: Grillmarkaðurinn/grillmarkadurinn.is

Kopar

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Это заведение специализируется на рыбных специалитетах. Закрыв глаза на стоимость, надо заказывать демонстрационное меню, из девяти блюд — будет и морской черт, и гребешки, и тунец.

Не ешьте эту тухлую акулу— жуткая гадость. Но будучи в Рейкьявике, всё равно придется доказывать, что ты гастрономический храбрец — выпить компот из морских водорослей, например. И самое, пожалуй, необычное — слопать символ Исландии птицу тупика, в запеченном виде.

Где погулять

В старой гавани Рейкьявика есть многое, что может вызвать интерес. Ржавые велосипеды, статуи рыбаков, пришвартованные корабли, аутентичные рестораны, где подают треску. Стоит отыскать необычную комнату, за зданием компании Elding’s Whale Watching, в которой представлен странный звуковой проект Рагнара Хёгни Оулафссона «Рассвет. Навсегда. V. 3.1». Здесь в реальном мире транслируют звуки рассвета, которые передают микрофоны из 30 локаций по всем миру.

Не забыть:

► Купить лопапейсу (исландский свитер с традиционным узором) ручной работы.

► Съездить по Золотому кольцу и увидеть место, где треснула пополам тектоническая плита.

► Заглянуть в Perlan и посмотреть, как устроено отопление города, — здесь находится действующий гейзер. А заодно попасть на одну из выставок современного искусства.

► Купить что- нибудь стильное и эксцентричное в бутиках Kirsuberjatred, Arkart и Akkurat.

► Найти в Национальной галерее Исландии Мунка и Пикассо.

► Сходить в Северный дом, полистать книги на языках народов Севера и взять бесплатно на три месяца любой предмет искусства. Но вернуть!

► Увидеть световой гейзер Imagine Peace Tower — арт-инсталляцию, посвященную Джону Леннону.

► Заглянуть в музей панк-рока, который находится в помещении бывшего общественного туалета.

► Узнать всё про северное сияние в посвященном ему центре.

► Сходить в андерграундный музыкальный клуб, например, в Mengi или Húrra.

► Походить по торговым улицам Austurstraeti и Laugavegur.

► Выпить в баре Lebowski и уйти в runtur, то есть в загул.

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