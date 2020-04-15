В Москве впервые оштрафовали салон красоты за работу в период самоизоляции

Тверской районный суд Москвы оштрафовал хозяйку салона красоты за продолжение работы, несмотря на запрет Роспотребнадзора осуществлять соответствующую деятельность из-за распространения коронавируса. Об этом 15 апреля агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

Заведение продолжало работать, несмотря на требования Роспотребнадзора от 29 марта и указ мэра Москвы от 5 марта, сообщает «Москва 24». Таким образом, ИП признали виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Теперь владелица салона должна будет выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей. Помимо стрижек и причесок, в этом салоне красоты клиентам предлагали нанести макияж и сделать маникюр, уточняет телеканал «360».

Как отмечает «Газета.ру», ранее суд впервые оштрафовал другого индивидуального предпринимателя также на 50 тыс. рублей. Мужчина на перронной территории Савеловского железнодорожного вокзала продавал продукты питания быстрого приготовления.

Из-за распространения коронавируса в Москве ввели несколько жестких ограничений. В столице сейчас не проходят массовые мероприятия, закрыто почти все, кроме медицинских учреждений и некоторых стратегически важных предприятий. Свою работу продолжают государственные органы. С 15 апреля в Москве и Московской области для поездки на общественном или личном паспорте будет нужен специальный пропуск.

14 апреля сообщалось, что в Москве за последние дни за нарушение правил торговли в условиях режима повышенной готовности оштрафовали 92 торговые точки. По его словам, общая сумма штрафов может составить более 12,5 млн рублей в зависимости от решений суда.

Президент Владимир Путин утвердил 1 апреля поправки в КоАП об ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер для физических лиц и организаций в стране. С вечера 29 марта в Москве и Московской области действует обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Период с 30 марта по 30 апреля объявлен нерабочим с сохранением зарплаты. Исключение составляют магазины, продающие товары первой необходимости, продуктовые, зоотовары, аптеки и некоторые другие сферы. В торговых точках в районе касс должна быть нанесена разметка, позволяющая покупателям соблюдать дистанцию друг от друга в полтора метра.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Скончались 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

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