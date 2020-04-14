В Москве 55 нарушителей карантина оштрафовали на 220 тыс. рублей

Правоохранители оштрафовали в Москве 55 нарушителей карантина. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Только за последние три дня в столице зафиксировано 25 нарушений карантина людьми с подтвержденным коронавирусом. Они находились на домашнем лечении, в том числе на территории Троицкого округа.

Общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей. «Все нарушители доставлены для дальнейшего лечения в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево», — добавили в оперштабе. Там нарушители карантина будут находиться до полного выздоровления под наблюдением врачей.

Москвичам с легкой формой коронавируса разрешено лечиться дома, но они после подписания согласия на строгий домашний карантин обязаны соблюдать его правила.

В Москве за последние три дня за нарушение правил торговли в условиях режима повышенной готовности оштрафовали 92 торговые точки. городские предприятия халатно отнеслись к исполнению предписаний по организации торговли в условиях режима, и к ним применили санкции.

Президент Владимир Путин утвердил 1 апреля поправки в КоАП об ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер для физических лиц и организаций в стране.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 14 апреля, в Москве за весь период коронавирусом заразились более 13 тыс. человек, выздоровели — свыше 1016 пациентов.

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