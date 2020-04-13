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В Москве за выходные выписали около 5 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Около пяти тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции выписали московские полицейские за выходные. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть статистика оперативная МВД, которую они нам сегодня представили, за выходные — субботу и воскресенье — порядка пяти тысяч протоколов было составлено в отношении жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции, то есть, опять же, гуляли, жарили шашлыки, вели себя не должным образом», — сказал он.

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До 1 мая в московском регионе действует режим самоизоляции. Все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства, за исключением экстренных случаев обращения за медицинской помощью, для похода в ближайший магазин или выгула домашних животных. Кроме того, с 13 апреля вводятся пропуска для поездок. Аналогичные меры введены и в других регионах.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились. 148 пациентов скончались.

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