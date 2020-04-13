В Италии выписали максимальный штраф за нарушение карантина

В итальянском городе Пескара пробежка по пляжу обошлась спортсмену в €4 тыс. Об этом сообщает TGCOM24 10 апреля.

Телеканал опубликовал любительскую видеозапись, на которой видно, как молодой человек бежит по берегу моря. В какой-то момент к нему приблизился сотрудник правоохранительных органов, после чего спортсмен ускорил бег и скрылся с места происшествия.

Несмотря на это, личность нарушителя карантина была установлена и ему направили уведомление о штрафе в размере €4 тыс.

7 апреля во Франции за нарушение карантина оштрафовали мужчину, который выгуливал кошку на поводке.

Италия закрылась на карантин с 10 марта. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий и торжеств. Музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры также не работают.

10 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции заявил о продлении в стране режима карантина до 3 мая.

По данным Worldometer на 13 апреля, в стране зафиксировано более 159 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались более 20 тыс. пациентов.