Спецрейс для возвращения россиян из Италии запланирован на 15 апреля

Специальный чартерный рейс для возвращения россиян из Рима в Москву запланирован на 15 апреля. Об этом сообщает российское посольство в Италии в понедельник, 13 апреля.

«Вылет рейса Рим — Москва № AFL2419 запланирован на 15 апреля 2020 в 14.20 по местному времени (рейс будет подтвержден в случае наличия достаточного количества пассажиров)», — сказано в сообщении посольства в Facebook.

Отмечается, что перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве и Московской области и прибыли в Италию после 1 января 2020 года.

Ранее в понедельник авиакомпания «Аэрофлот» вывезла из Черногории 129 российских туристов.

12 апреля в Минкомсвязи рассказали, что 14 апреля в 19:00 по местному времени состоится рейс Нью-Йорк–Москва, в 11:25 вылетит рейс Бангкок–Новосибирск. На следующий день на 17:00 запланирован рейс Бангкок–Иркутск. 16 апреля в 12:30 состоится рейс Стамбул–Москва, в 13:15 — рейс Амстердам–Москва.

4 апреля правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом.

Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.