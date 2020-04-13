Прямой эфир
Сюжет:

Мосгорсуд сообщил о 10 поступивших за сутки делах за нарушение самоизоляции

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В московские суды поступило еще 10 административных протоколов за нарушение гражданами режима самоизоляции. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Код выхода: поможет ли Москве неделя жестких ограничений
Специалисты ждут роста числа заболевших COVID-19 в ближайшие дни

«В районные суды поступили сегодня 10 дел об админправонарушениях. <...> Из них два дела были возвращены для устранения недостатков <...>, восемь рассмотрены, всем назначено админнаказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В суде объяснили, что во всех случаях граждане находились в общественном месте, на улице, на расстоянии более 100 м от места проживания. Отмечается, что у граждан не было оснований для нарушения режима самоизоляции.

До 1 мая в московском регионе действует режим самоизоляции. Все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства, за исключением экстренных случаев обращения за медицинской помощью, для похода в ближайший магазин или выгула домашних животных. Кроме того, с 13 апреля вводятся пропуска для поездок. Аналогичные меры введены и в других регионах.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились. 148 пациентов скончались.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Офтальмолог дала советы по сохранению зрения во время самоизоляции
Нарушившая самоизоляцию пьяная москвичка избила полицейского при задержании

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020