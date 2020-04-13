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Нарушившая самоизоляцию пьяная москвичка избила полицейского при задержании

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Нетрезвая жительница Москвы напала на сотрудника полиции в одном из районов мегаполиса. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает телеканал «360».

По его данным, инцидент произошел в выходные. Лейтенант полиции вместе с дружинником остановил женщину, в руках у которой было пиво, рядом со станцией метро «Тульская».

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Вместо объяснений задержанная стала скандалить, оскорблять и бить патрульных. Девушка попыталась сбежать, но полицейский смог ее догнать, в результате нарушительница ударила стража порядка и стала хватать его за форму.

Прибывший на место происшествия наряд доставил 36-летнюю женщину в ОМВД России по Даниловскому району Москвы. Она оказалась жительницей района Шаболовская, после освидетельствования выяснилось, что она была пьяна.

Ранее, в понедельник, опрос показал, что более половины москвичей не возражают против ограничений, введенных в целях борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

По данным на 13 апреля, в России зафиксировали 18 328 случаев заражения коронавирусом, 148 пациентов скончались, 1470 человек выздоровели.

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Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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