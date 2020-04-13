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Большинство москвичей поддержали введенные меры по борьбе с COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Более половины москвичей не возражают против ограничений, введенных в целях борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в понедельник, 13 апреля, пишет РБК со ссылкой на опрос исследовательского холдинга «Ромир».

В ходе исследования жителей Москвы спрашивали, готовы ли они пожертвовать некоторыми своими правами, если это поможет воспрепятствовать распространению инфекции. Более половины респондентов (69%) дали положительный ответ. Это на 9% больше, чем в марте. При этом около трети опрошенных (28%) не готовы мириться с подобными ограничениями. Их доля уменьшилась на 3% в сравнении с предыдущим месяцем.

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Среди москвичей, готовых пожертвовать правами, преобладают люди в возрасте 39–45 лет (73%) и люди со средним образованием (77%).

«Не стоит забывать, что с реально серьезными ограничительными мерами жители города еще не столкнулись. Возможно, в ответах читается нарастающая усталость от текущего положения и желание ухватиться за любую возможность, если она ведет к возврату привычной жизни», — напомнил президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин.

В опросе приняли участие 500 москвичей в возрасте от 18 лет.

По данным на 12 апреля, в столице зафиксировано 10 158 случаев заражения коронавирусом, 82 пациента скончались.

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.

10 апреля мэр столицы Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе. Он также объявил о введении в Москве пропускного режима с 13 апреля. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. Оформлять разрешения начнут с понедельника. С 15 апреля наличие кода будет обязательным.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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