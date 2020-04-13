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В Москве от коронавируса вылечились еще 150 человек

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Фото: РИА Новости/Денис Гришкин
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В московских больницах от коронавируса SARS-CoV-2 вылечились еще 150 человек. Таким образом, число выздоровевших в городе достигло 837. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы видим положительную динамику — более сотни выздоровевших ежедневно. <...> Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации», — приводит слова чиновницы Telegram-канал оперштаба Москвы.

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Ранее в этот же день в Роспотребнадзоре сообщили, что в России проведено более 1,3 млн тестов на коронавирус, под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 141 тыс. человек.

Согласно данным оперативного штаба на 12 апреля, в Москве зафиксировано 10 158 случаев заражения коронавирусом, сообщает «Газета.ру».

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.

10 апреля мэр столицы Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе. Он также объявил о введении в Москве пропускного режима с 13 апреля. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. Оформлять разрешения начнут с понедельника. С 15 апреля наличие кода будет обязательным.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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