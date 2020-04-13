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За сутки на лечение в больницу в Коммунарке поступили 37 человек

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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За прошедшие сутки в московскую больницу в Коммунарке поступили 37 человек. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил главный врач клиники Денис Проценко.

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«На лечении находится 533 пациента, из них с диагнозом «внебольничная пневмония» — 524, COVID — 319», — написал Проценко на своей странице в Facebook.

Кроме того, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 47 пациентов. 21 человек — на аппарате искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки из медучреждения были выписаны семь человек, 37 людей — поступило на лечение.

Согласно последним данным, в Москве зафиксировано 10 158 случаев заражения коронавирусом, 687 человек выздоровели, 82 летальных исхода, сообщает «Газета.ру».

По статистике Роспотребнадзора на 13 апреля, в России проведено более 1,3 млн тестов на коронавирус, под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 141 тыс. человек.

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В свою очередь директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович заявила, что в России изменилась динамика распространения коронавируса.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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