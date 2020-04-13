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В Москве выписано уже 885 тыс. цифровых пропусков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Власти Москвы выписали уже 885 тыс. цифровых пропусков по состоянию на 13:00 для передвижения на транспорте по городу. Об этом 13 апреля сообщил руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

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Примерно 90% из этого числа выписаны для работающих граждан. «Системе тяжело, мы постоянно находимся под атакой. Потихонечку исправляем эту ситуацию», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1», комментируя ситуацию с хакерскими атаками на сайт.

Около 11:00 понедельника Лысенко сообщал примерно о 780 тыс. выданных москвичам пропусков. По его словам, востребованность пропусков очень высокая, запись на их получение открыта на 15 апреля, напомнил он в эфире «Эха Москвы».

11 апреля стало известно, что водителей такси обяжут проверять цифровой пропуск у пассажиров при поездке, при этом сервисы такси в Москве получат доступ к базе электронных пропусков.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для поездок на любом видео транспорта, включая такси, потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно с 13 апреля через портал mos.ru, а также отправив СМС на номер 7377.

коронавирус

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились. 148 пациентов скончались.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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