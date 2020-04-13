Назван размер штрафа при поездках по Москве на авто без пропуска

В случае отсутствия у водителя в Москве пропуска, начиная с 15 апреля, он будет оштрафован на 5 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

«После 15 апреля любой пост ГИБДД может остановить и проверить пропуск, если пропуска не будет, будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей», ― цитирует его «Интерфакс».

Также Шапошников добавил, что в случае серьезного конфликта с правоохранителями, машина правонарушителя могут отвезти на штрафстоянку.

Вместе с тем в пресс-службе ГУ МВД по столице подтвердили, что со среды сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропусков на въездах в Москву, а также проинформировали, что из-за этого могут возникнуть затруднения в движении.

До 1 мая в Московском регионе действует режим самоизоляции: все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства, за исключением экстренных случаев обращения за медицинской помощью, для похода в ближайший магазин или выгула домашних животных.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице вводят электронные пропуска для поездок на транспорте. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. Оформление началось 13 апреля.

С 15 апреля наличие кода будет обязательным. Чтобы оформить пропуск, надо заполнить форму на mos.ru или отправить СМС на 7377. Также можно позвонить по телефону (495) 777-77-77.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 13 апреля в России общее число заболевших достигло 18 328 человек в 82 регионах страны. Умерли 148 пациентов, выздоровели ― 1470.

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