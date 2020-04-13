Прямой эфир
Сюжет:

Власти Москвы сообщили о бот-атаках на сервера mos.ru

0
Фото: Global Look Press/Lisa Forster/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Москвы зафиксировали бот-атаку на сервера портала mos.ru, через который можно оформить электронные пропуска для передвижения по городу. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы по ситуации с коронавирусом в понедельник, 13 апреля.

«Мы фиксируем бот-атаку на сервера mos.ru, в том числе из-за рубежа. Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Код выхода: поможет ли Москве неделя жестких ограничений
Специалисты ждут роста числа заболевших COVID-19 в ближайшие дни

По словам главы департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко, за ночь на сайт было совершено больше кибератак, чем за два квартала.

«Система (выдачи пропусков. — Ред.) сейчас для всех абсолютно беспрецедентна, мы сегодня за последние три часа испытали атак, наверное, заказных столько, сколько не испытывали за последние два квартала», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Руководитель департамента призвал москвичей не создавать ажиотаж, напомнив, что пропуска вводятся с 15 апреля и для их оформления есть достаточно времени.

К утру понедельника было подано свыше 702 тыс. заявок на получение пропуска, из них выдано более 697 тыс. рабочих пропусков. Жителей города предупреждают о возможном увеличении времени ожидания ответа в связи с высокой нагрузкой на сервер и рекомендуют оставлять заявки через домен nedoma.mos.ru.

Пропуска начнут действовать в городе с 15 апреля, они необходимы для передвижения на любом виде транспорта, в том числе велосипеде. Получить документ можно через mos.ru, а также по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377. Указанные данные будут проверяться. Пропуск действителен только при предъявлении паспорта гражданина РФ.

Помимо цифрового пропуска, передвижения по городу на транспорте можно осуществлять при наличии действующего служебного удостоверения. Им могут воспользоваться военнослужащие, государственные и муниципальные служащие, судьи, адвокаты, нотариусы, включая их помощников, журналисты, работники ЧОП.

Ранее столичные власти предупредили о случаях мошенничества с оформлением пропусков.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились. 148 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Приложение Минкомсвязи по выдаче пропусков не распространяется на Москву
Большинство москвичей поддержали введенные меры по борьбе с COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020