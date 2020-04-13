Власти Москвы сообщили о бот-атаках на сервера mos.ru

Власти Москвы зафиксировали бот-атаку на сервера портала mos.ru, через который можно оформить электронные пропуска для передвижения по городу. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы по ситуации с коронавирусом в понедельник, 13 апреля.

«Мы фиксируем бот-атаку на сервера mos.ru, в том числе из-за рубежа. Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

По словам главы департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко, за ночь на сайт было совершено больше кибератак, чем за два квартала.

«Система (выдачи пропусков. — Ред.) сейчас для всех абсолютно беспрецедентна, мы сегодня за последние три часа испытали атак, наверное, заказных столько, сколько не испытывали за последние два квартала», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Руководитель департамента призвал москвичей не создавать ажиотаж, напомнив, что пропуска вводятся с 15 апреля и для их оформления есть достаточно времени.

К утру понедельника было подано свыше 702 тыс. заявок на получение пропуска, из них выдано более 697 тыс. рабочих пропусков. Жителей города предупреждают о возможном увеличении времени ожидания ответа в связи с высокой нагрузкой на сервер и рекомендуют оставлять заявки через домен nedoma.mos.ru.

Пропуска начнут действовать в городе с 15 апреля, они необходимы для передвижения на любом виде транспорта, в том числе велосипеде. Получить документ можно через mos.ru, а также по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377. Указанные данные будут проверяться. Пропуск действителен только при предъявлении паспорта гражданина РФ.

Помимо цифрового пропуска, передвижения по городу на транспорте можно осуществлять при наличии действующего служебного удостоверения. Им могут воспользоваться военнослужащие, государственные и муниципальные служащие, судьи, адвокаты, нотариусы, включая их помощников, журналисты, работники ЧОП.

Ранее столичные власти предупредили о случаях мошенничества с оформлением пропусков.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились. 148 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.