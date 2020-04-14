В Москве оштрафовали более 90 торговых точек за нарушение санитарных норм

В Москве за последние три дня за нарушение правил торговли в условиях режима повышенной готовности оштрафовали 92 торговые точки. Об этом заявил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк во вторник, 14 апреля

По его словам, общая сумма штрафов может составить более 12,5 млн рублей в зависимости от решений суда.

Немерюк отметил, что некоторые городские предприятия халатно отнеслись к исполнению предписаний по организации торговли в условиях режима повышенной готовности, и к ним применили санкции.

Глава департамента напомнил, что нанесение специальной разметки позволяет избежать потенциально опасных контактов между покупателями. «Пренебрежение этим требованием — достаточно основание не только для административных санкций, но и для закрытия бизнеса», — приводит его слова «Интерфакс».

Накануне Немерюк сообщил, что в столице выписали первые 18 штрафов магазинам, которые нарушили требования о разметке. «Обеспечение социальной дистанции, сокращение количества социальных контактов — первичные меры для профилактики распространения коронавируса. Специальная разметка должна быть во всех торговых залах магазинов столицы без исключения», — приводит портал московской мэрии его слова.

Президент Владимир Путин утвердил 1 апреля поправки в КоАП об ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер для физических лиц и организаций в стране. Организации будут штрафовать на суммы до 500 тыс. рубkлей. Если нарушение повлечет за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, для ИП или должностных лиц штраф может составить до 500 тыс., для предприятий — до 1 млн рублей.

С вечера 29 марта в Москве и Подмосковье действует обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Период с 30 марта по 30 апреля объявлен нерабочим с сохранением зарплаты. Исключение составляют магазины, продающие товары первой необходимости, продуктовые, зоотовары, аптеки и некоторые другие сферы. В торговых точках в районе касс должна быть нанесена разметка, позволяющая покупателям соблюдать дистанцию друг от друга в полтора метра.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 14 апреля, в Москве за весь период коронавирусом заразились более 13 тыс. человек, выздоровели — свыше 1016 пациентов.

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