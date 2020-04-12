Выпавшего из окна москвича спасли и оштрафовали за нарушение самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов спасли жителя Москвы, который едва не погиб при попытке сделать селфи в окне 15-го этажа, сообщает в воскресенье, 12 апреля, телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным ведомства, в дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от очевидцев, что на 15-м этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Рождественской, мужчина повис на карнизе окна. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По другим данным, полицейская машина проезжала неподалеку, благодаря чему стражи порядка вовремя заметили мужчину.

Житель Некрасовки в возрасте 36 лет попытался сделать селфи в окне многоэтажного дома, однако не удержал равновесие и повис, зацепившись руками за карниз. Женщина, которая в этот момент находилась в квартире, пыталась помочь мужчине, но у нее не хватило сил. Сотрудники полиции вошли в квартиру и вытянули пострадавшего в помещение.

В настоящее время мужчина и женщина дают показания в опорном пункте полиции.

В ходе беседы было установлено, что потерпевший находился в гостях в соседнем доме. Учитывая открывшиеся обстоятельства, в отношении гражданина был составлен административный протокол о нарушении режима самоизоляции по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП РФ.

С момента ужесточения ответственности за нарушение режима самоизоляции в Москве были оштрафованы 30 человек.

8 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил подписанное соглашение между МВД и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения.

Согласно ему, полиция теперь наделена полномочиями выписывать штрафы за нарушение режима повышенной готовности для всех жителей города.

В мэрии Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. Мера направлена на снижение скорости распространения коронавирусной инфекции.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 12 апреля, в мире новым типом коронавируса заразились 1 790 234 человека, скончались 109 654 зараженных, из больниц выписаны 409 420 пациентов.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130.

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