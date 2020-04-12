В Москве за сутки составлено 1358 протоколов за нарушение дистанции

В Москве 12 апреля полицейские вместе с сотрудниками столичной администрации составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции. Об этом в своем Telegram-канале 12 апреля сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины, установленной указом мэра (поход в магазин, аптеку, поликлинику, прогулка с собакой, вынос мусора)», — объяснили в штабе. Своими действиями граждане нарушили статью 3.18.1 Кодекса об административных нарушениях Москвы.

Оштрафованы 18 предприятий торговли, в которых не соблюдались правила социального дистанцирования.

Как следует из указа мэра Москвы, жители обязаны соблюдать социальную дистанцию не только на улицах, но и в помещениях, а именно в аптеках и магазинах.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. Мера направлена на снижение скорости распространения коронавирусной инфекции.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале постепенного введения в городе пропускного режима для борьбы с распространением коронавируса. Ограничения реализуют в несколько этапов.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130.

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