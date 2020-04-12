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В Москве оштрафованы 30 нарушителей режима самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве с момента ужесточения ответственности за нарушение режима самоизоляции оштрафованы 30 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщил оперштаб по мониторингу и борьбе с инфекцией.

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Только за прошедшие сутки в столице зафиксировали четыре нарушения самоизоляции людьми, находящимися на домашнем лечении.

«Их доставили в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для дальнейшего лечения», — отметили в оперштабе. Всем дополнительно разъяснены последствия нарушения режима самоизоляции.

Москвичам с легкой формой коронавируса разрешено лечиться дома. Они подписывают специальное согласие на строгий домашний карантин и отвечают за нарушение этих правил.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая. Обе меры направлены на снижение скорости распространения коронавирусной инфекции. Граждане могут покидать жилище в нескольких случаях.

8 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил подписанное соглашение между МВД и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения.

Согласно ему, полицию наделили полномочиями выписывать штрафы за нарушение режима повышенной готовности для всех жителей города. Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.

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Ранее, в воскресенье, сообщалось, что число зараженных коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло более чем на 2 тыс. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 пациент.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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