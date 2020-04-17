Мишустин подписал указ о максимальных выплатах безработным

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 17 апреля, подписал постановление о назначении максимальных выплат безработным в течение ближайших трех месяцев. Документ опубликован на сайте правительства.

Согласно постановлению, граждане, которые потеряли работу после 1 марта и обратились в службу занятости, будут получать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей — в период с апреля по июнь.

При наличии у безработного гражданина детей положена ежемесячная надбавка в размере 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Распоряжение не распространяется на лиц, которые остались без работы вследствие нарушения ими трудовой дисциплины. Документ вступает в силу с момента опубликования.

Предоставить гражданам, оставшимся без работы, поддержку поручил президент России Владимир Путин в ходе совещания в формате видеоконференции с главами регионов 8 апреля. При этом он просил продумать возможность оформлять пособие дистанционно в условиях пандемии коронавируса.

Жителям Москвы с учетом региональной надбавки положено 19,5 тыс. рублей. На поддержку оставшихся без работы горожан столичные власти выделили 7 млрд рублей. Выплаты в столице начались 9 апреля.

С 9 по 15 апреля заявления о признании безработными подали свыше 180 тыс. человек. По словам главы Минтруда Антона Котякова, число россиян, которые потеряли работу, с начала 2020 года выросло на 44 тыс. человек, до 735 тыс. В 2019 году на учете стояли 813 тыс. безработных.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал временный рост числа безработных с 2,5 млн до 8 млн человек. По его словам, из-за отсутствия спроса на услуги в сфере развлечений, спорта и ресторанного бизнеса компании вынуждены увольнять сотрудников.

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