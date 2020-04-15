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Более 180 тыс. россиян подали заявления о признании их безработными

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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За неделю с 9 апреля более 180 тыс. россиян подали электронные заявления о признании их безработными. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

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«Введен дистанционный порядок регистрации граждан в качестве безработных. С помощью этого нового инструмента уже подано более 180 тыс. заявлений со стороны наших граждан. Для этого достаточно только заполнить заявление и резюме гражданина», — отметил Котяков в ходе совещания под руководством президента России Владимира Путина.

По его словам, количество россиян, которые остались без работы, с начала 2020 года выросло на 44 тыс. человек, до 735 тыс. В прошлом году на учете стояли 813 тыс. безработных.

13 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал мнение, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса число безработных в России временно увеличится с 2,5 млн до 8 млн человек. По его словам, спрос на услуги в сфере развлечений, спорта и ресторанного бизнеса полностью исчез и компании вынуждены увольнять людей.

8 апреля президент России Владимир Путин объявил о выплате федерального пособия по безработице для пострадавших от пандемии. Он отметил, что оно будет выплачиваться по верхней планке — 12 130 рублей — в течение трех месяцев, то есть с апреля по июнь. При наличии несовершеннолетнего ребенка в семье, где родитель потерял работу, положена дополнительная ежемесячная выплата в размере 3 тыс. рублей на каждого ребенка. В Москве региональная компенсационная выплата потерявшим работу жителям составит 19,5 тыс. рублей.

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