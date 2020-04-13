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Кудрин спрогнозировал временный рост безработицы до 8 млн человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В 2020 году из-за пандемии коронавируса число безработных в России временно увеличится с 2,5 млн до 8 млн человек. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил в эфире телеканала РБК глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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«По прогнозам в период этого кризиса в России с 2,5 млн до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период. Возможно, что и до конца года. Потом произойдет перезапуск (экономики. ― Ред.), рост спроса и потребления, количество безработных станет меньше, возобновит работу малый и средний бизнес», ― рассказал он телеканалу.

При этом глава Счетной палаты подчеркнул, что спрос на услуги в сфере развлечений, спорта и ресторанного бизнеса полностью исчез и компании вынуждены увольнять людей.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство представит президенту Владимиру Путину дополнительные меры поддержки экономики до конца этой недели. В частности, по его словам, малый и средний бизнес из пострадавших от коронавируса отраслей экономики получит годовую отсрочку на уплату налогов и сборов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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По состоянию на 13 апреля в России общее число заболевших достигло 18 328 человек в 82 регионах страны. Умерли 148 пациентов, выздоровели ― 1470.

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