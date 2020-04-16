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В Москве заявили о падении экономики на 10-20%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ситуация в экономике Москвы стабильная, падение составляет всего 10–20% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по экономике 16 апреля.

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В штабе добавили, что «пока ситуация стабильная». «За неделю отмечено оживление деловой активности — рост оборотов на 10% и на 46% — объемов онлайн-торговли», — отмечается в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин создал оперативный штаб по экономическим вопросам из-за нестабильности на мировых рынках 10 марта. Задачей штаба является организация мониторинга ситуации на ключевых предприятиях города.

Градоначальник добавил, что столица является крупнейшим финансовым центром России, через нее проходит большая часть внешней торговли страны, поэтому экономика города вряд ли избежит негативного влияния нестабильности на мировых рынках.

Собянин подчеркнул, что в прошлом году в столицу инвестировали около 2,9 трлн рублей.

15 апреля столичный мэр утвердил третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Из крупного бизнеса первый транш помощи получили строители. Готовятся меры для промышленников.

Московское правительство совместно с коммерческими банками запустит программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. Власти города договорились со Сбербанком о предоставлении отсрочки на шесть месяцев по уплате основной суммы долга.

В общей сложности новыми мерами смогут воспользоваться около 3,3 тыс. бизнесменов и свыше 4,3 тыс. организаций в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг и других сфер предпринимательства.

В тот же день вице-мэр Москвы Владимир Ефимов заявил о направленных более чем 7 млрд рублей на региональную выплату для москвичей, которые потеряли работу во время эпидемии коронавируса.

Ранее, 3 апреля, власти Москвы представили меры поддержки для владельцев коммерческой недвижимости в столице.

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