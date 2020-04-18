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В Мосгордуме разъяснили ситуацию с раскрытием номеров машин силовиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете поездок по городу на автомобилях, не включенных в цифровые пропуска. не касаются спецслужб. Об этом «РИА Новости» в субботу, 18 апреля, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

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«В указе мэра не содержится требований о передаче данных сотрудников органов госбезопасности и спецслужб для оформления цифрового пропуска. Риск утечки данных исключен», — заверил депутат.

Ранее в субботу столичный градоначальник сообщил в своем блоге, что в городе начнут использовать камеры фото- и видеофиксации для контроля за соблюдением пропускного режима на дорогах. Машины, не включенные в цифровые пропуска, автоматически будут считаться нарушителями, а их владельцев ждет штраф.

В сообщении Собянина отмечалось при этом, что те, у кого есть удостоверения государственного образца (например, военные и сотрудники правоохранительных органов), не обязаны получать цифровые пропуска. Тем не менее, для упорядочения передвижения по Москве им необходимо зарегистрировать номера своих личных и служебных машин, а также электронных карт на сайте mos.ru.

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавируса нового типа. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

С 15 апреля в столичном регионе действуют цифровые пропуска для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны. По данным столичного дептранса на 18 апреля, на данный момент в Москве передвигаются на транспорте 2,9 млн человек, пишет «Газета.ру».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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