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Назван новый редкий симптом коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Одним из симптомов коронавирусной инфекции может быть покраснение глаз у человека. Об этом заявил специалист Йельского университета (США) Винсенте Диаз, пишет Daily Mirror в субботу, 18 апреля.

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Новый симптом является необычным и редким. По словам специалиста, вирус может воздействовать на поверхность глаза у небольшого процента людей. Диаз рекомендовал обратиться за медицинской помощью, если у человека также присутствуют другие симптомы коронавируса, например симптомы респираторных заболеваний или лихорадка.

Отмечается, что данное явление может быть признаком обычного конъюнктивита, который вызван аллергией.

Ранее иммунолог из Франции профессор Жан-Лоран Казанова рассказал о возможных причинах тяжелого протекания коронавируса у молодых людей без хронических заболеваний. По его словам, такие случаи редки и могут объясняться генетической предрасположенностью пациентов.

По данным Worldometer на 18 апреля, в мире зафиксировано более 2,2 млн случаев заболевания коронавирусом, скончались свыше 156 тыс. пациентов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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