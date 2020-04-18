Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые. Их работа опубликована на портале medRxiv.

Исследование специалистов строилось на анализе данных из округа Санта-Клара в Северной Калифорнии, который стал одним из очагов распространения SARS-COV-2.

С помощью тестирования 3,3 тыс. добровольцев на антитела к коронавирусу, ученые решили выяснить, сколько людей могли заразиться COVID-19 и даже не знать об этом.

Выяснилось, что антитела присутствовали у 2,5-4,2% населения округа. То есть примерно 48-81 тыс. человек могла переболеть коронавирусом.

При этом официально число заразившихся в Санта-Кларе в 50-85 раз меньше этих цифр.

По словам одного из авторов исследования профеесора Стэнфордского университета Джея Бхаттачарья, работа ученых также может дать наиболее четкое представление о смертности.

Он отметил, что если число заболевших действительно в десятки раз выше, а число смертей соответствует озвученным данным, то смертность от COVID-19 совсем небольшая.

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