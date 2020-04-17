Ученые установили температуру гибели коронавируса

Французские ученые из Университета Экс-Марсель в Провансе решили выяснить, гибнет ли новый тип коронавируса SARS-CоV-2 при нагревании до 60 градусов по Цельсию. Результаты их работы появились на портале bioRxiv.

Важность исследования объясняется тем, что дезинфекция в большинстве лабораторий осуществляется именно при нагреве материалов до 60 градусов в течение часа.

Для эксперимента ученые поместили штамм коронавируса в две пробирки — стерильную и с биоматериалом.

При нагреве в чистой среде вирусы погибли, а вот в нестерильной обстановке коронавирус смог продолжить размножение до уровня, достаточного для заражения человека.

Уничтожить вирус получилось только после того, как пробирку грели в течение 15 минут при температуре в 92 градуса.

Ученые посоветовали медикам внимательно относиться к дезинфекции, в особенности анализов на COVID-19, совмещая нагрев биоматериала с химической стерилизацией.

31 марта сообщалось, что российские ученые из Сколково нашли способ уничтожить вирусы. Специалисты выяснили, что обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием против коронавируса SARS-CoV-2.