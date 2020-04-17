Прямой эфир
Сюжет:

Ученые установили температуру гибели коронавируса

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французские ученые из Университета Экс-Марсель в Провансе решили выяснить, гибнет ли новый тип коронавируса SARS-CоV-2 при нагревании до 60 градусов по Цельсию. Результаты их работы появились на портале bioRxiv.

«Мы находимся в зоне серьезнейшего цивилизационного перехода»
Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков — об эволюции сознания, корректировке госзадания, карантинном волнении и старых граблях

Важность исследования объясняется тем, что дезинфекция в большинстве лабораторий осуществляется именно при нагреве материалов до 60 градусов в течение часа.

Для эксперимента ученые поместили штамм коронавируса в две пробирки — стерильную и с биоматериалом.

При нагреве в чистой среде вирусы погибли, а вот в нестерильной обстановке коронавирус смог продолжить размножение до уровня, достаточного для заражения человека.

Уничтожить вирус получилось только после того, как пробирку грели в течение 15 минут при температуре в 92 градуса.

Ученые посоветовали медикам внимательно относиться к дезинфекции, в особенности анализов на COVID-19, совмещая нагрев биоматериала с химической стерилизацией.

31 марта сообщалось, что российские ученые из Сколково нашли способ уничтожить вирусы. Специалисты выяснили, что обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием против коронавируса SARS-CoV-2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Найден необычный симптом коронавируса
Названы первые признаки тяжелой формы коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020