В Госдуме назвали источник фейков о коронавирусе в России

Большая часть фейковой информации о ситуации с коронавирусом в России распространяется из-за рубежа, в основном с территории Украины. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в ходе онлайн-дискуссии «Журналистика, социальные медиа и пандемия: глобальные вызовы сегодняшнего дня», организованной МГУ имени Ломоносова в понедельник, 20 апреля.

По словам депутата, последние события с коронавирусом наглядно показали, что технологии «фейк-нюьс» активно применяются в борьбе с Россией. «Анализ показывает, что большинство таких «фейк-ньюс» распространяется не с аккаунтов на территории Российской Федерации, а с аккаунтов за рубежом, в первую очередь с территории сопредельной Украины», — пояснил он.

Хинштейн назвал эту ситуацию информационной войной, целью которой является посеять панику, дестабилизировать обстановку в России и убедить общество в том, что власти не могут «контролировать ситуацию в чрезвычайных ситуациях».

Он напомнил, что ранее в России была введена уголовная ответственность за распространение фейковых новостей о коронавирусе.

«Важно понимать, что здесь не идет речь о попытке удушения свободы слова или о какой-либо цензуре. Речь идет именно об ответственности за свои слова, неважно, сказанные с экрана телевизора или на странице в социальной сети», — добавил парламентарий.

С начала эпидемии коронавируса в российских соцсетях периодически появляется ложная информация о ситуации с этим вирусов в стране. 10 апреля в пресс-службе социальной сети «ВКонтакте» заявили об обнаружении и удалении за месяц более 800 тыс. однотипных записей об этой инфекции. Публикации были распространены в сообществах и путем спам-рассылок.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, приведшему к тяжким последствиям. В зависимости от тяжести последствий фейка, закон предусматривает штраф от 300 тыс. до 2 млн рублей, а также лишение свободы на срок до трех или пяти лет.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.